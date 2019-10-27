غزو أردوغان لشمال سوريا تطهير عرقي للأكراد.. الجيش التركي يخون وعوده ويهاجم مدن الكرد.. التفاف على الاتفاق الروسي وسط تجاهل أمريكي.. وزعيم أنقرة على قائمة العقوبات

أردوغان يبدأ حملات اعتقال للسوريين لنقلهم إلى المنطقة الآمنة

تركيا تهاجم الأكراد خارج المنطقة الآمنة في سوريا

انسحاب ترامب من الشمال السوري.. خيانة كبرى

قال السيناتور الأمريكي عن ولاية ماريلاند كريس فان هولين، نقلًا عن عامل إغاثة يتواجد على خط المواجهة في شمال سوريا، إن تركيا أردوغان تهاجم الأكراد خارج "المنطقة الآمنة"، منتهكة بذلك الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأسبوع الماضي بين أنقرة وروسيا، وفق ما أفادت به صحيفة "أحوال" التركية.ويأتي هذا الادعاء بعد تقارير ترددت الجمعة عن تجدد الاشتباكات بين القوات الكردية والتركية في شمال شرق سوريا، حيث يسري وقف إطلاق النار الهش.كانت روسيا وتركيا اتفقتا على خطة يوم الثلاثاء الماضي لإبعاد المقاتلين الأكراد السوريين عن مناطق واسعة من الأراضي جنوب الحدود التركية.وفي الوقت نفسه، ذكرت وكالة فرانس برس أنه سقط ليل أمس 15 قتيلا حتى الآن في اشتباكات بين القوات التركية والأكراد.وقال فان هولين نقلا عن وزارة الخارجية الأمريكية إن الهجوم الذي شنته القوات التركية على الأكراد سيؤدي إلى فرض عقوبات أمريكية.وكتب السيناتور الأمريكي فان هولين على موقع "تويتر": "حان وقت العمل! لا يُمكِّن التقاعس أمام التطهير العرقي لأردوغان".وأدان الكونجرس الأمريكي العملية العسكرية التركية في شمال شرق سوريا، لأن القوات الكردية المستهدفة في الهجوم لعبت دورًا رئيسيًا في الحرب التي تدعمها الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش الإرهابي، الذي سقط زعيمه صريعًا خلال الساعات الماضية، وفق ما كشفت مجلة "نيوزويك" الأمريكية.تم تقديم ثلاثة مشاريع قوانين للكونجرس توصي بفرض عقوبات صارمة على المؤسسات التركية والمسئولين بمن فيهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.يأتي ذلك فيما قال الناشط الحقوقي الكردي محمد حاجي، بأن الجيش التركي يقوم الآن بإنشاء شيء أشبه بالمستعمرات في المناطق التي سيطرت عليها تركيا، خلال عمليتها الأخيرة في شمال شرق سوريا، وتوطين اللاجئين قسرا فيها، وفق ما ذكرت صحيفة "الوطن" السعودية.وذكر موقع "دار نيوز" المهتم بالشئون الكردية، في تقرير له، أن الجيش التركي يرغب في توطين ما يقارب مليون لاجئ يتواجدون على الأراضي التركية، في المنطقة التي احتلتها مؤخرا، والممتدة بين سري كانيه "رأس العين" وكري سبي "تل أبيض".وبحسب "دار نيوز"، فإن سلطات الاحتلال التركي تقوم حاليا بنقل العشرات من الآليات المخصصة للبناء على الحدود السورية التركية، بهدف إدخالها إلى الأراضي السورية، فيما تواصل الأجهزة الأمنية التركية اعتقال السوريين المتواجدين داخل الأراضي السورية، بحجج مختلفة، بغية إرسالهم إلى الداخل في مناطق شمال وشرق سورية.وذكر "دار نيوز" أن منظمة العفو الدولية اتهمت تركيا بإرسال لاجئين سوريين قسرا إلى منطقة سوريا بالقرب من الحدود، حيث تهدف إلى إقامة منطقة آمنة هناك، وعلى الرغم من أن الصراع في تلك المنطقة لم ينته بعد، إلا أن أنقرة تحاول من خلال خطوتها هذه إلى إعادة توطين ما يصل إلى مليون شخص في المنطقة الآمنة، الأمر الذي دفع المنظمة الدولية إلى التحذير من تعريض حياة اللاجئين السوريين للخطر الشديد، بإجبارهم على العودة إلى منطقة حرب.وكانت أوساط مقربة من فصائل تابعة للجيش التركي نقلت في وقت سابق استقدام المئات من العوائل السورية، الذين لجأوا من هول الحرب إلى الداخل التركي، قبل أن تعمد السلطات التركية على شن حملات لاعتقال السوريين، وتوطينهم قسرا في مراكز مؤقتة على الحدود السورية التركية، بهدف نقلهم إلى الداخل السوري.وقالت صحيفة "كوريا تايمز"، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ترك روسيا وتركيا تقسم المنطقة الكردية في سوريا بينهما، بينما تقوم الولايات المتحدة بدور المتفرج، وهو الأمر أكمل خيانة ترامب للأكراد.وأدى انسحاب ترامب من شمال سوريا يشير إلى وجود منتصر آخر هو المتطرفون، ممثلون في داعش، وأيضًا الميليشيات المتشددة التي أرسلتها تركيا إلى سوريا في منتصف أكتوبر - دون أي احتجاج من جانب ترامب - من أجل إرهاب الأكراد.وفي الواقع، يبدو ترامب أعمى تمامًا لما أطلقه بضوءه الأخضر لغزو تركي لأكراد سوريا، لأن تركيا لم تكن لتغزو سوريا لو رفض ترامب سحب بضع عشرات من القوات الأمريكية التي كانت بمثابة حاجز حماية للأكراد.وعلى الرغم من انتقاده المستمر للرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، إلا أن ترامب استسلم لجميع مطالب تركيا.لا يهتم أردوغان باحتواء داعش، ولم يفعل ذلك أبدًا، لقد سمح لمقاتلي داعش بالعبور بحرية داخل تركيا وخارجها، كل ذلك بينما كانت القوات الكردية والأمريكية تقاتل داعش والقوى العربية السورية.