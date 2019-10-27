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محافظات

بتكلفة 10 ملايين جنيه.. افتتاح أعمال تطوير قسمي الكلى والحضانات بمستشفى دكرنس العام

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 03:27 م
صدى البلد
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همت الحسينى
افتتح الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية اليوم أعمال توسعة وتطوير قسمي الكلى والحضانات بمستشفى دكرنس العام بتكلفة بلغت 10 ملايين جنيه مقدمة من جمعية الأورمان، بحضور الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية واللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعيات الاورمان بالقاهرة.

وحضر الافتتاح الدكتور علي عبدالكريم وكيل مديرية الصحة، والدكتور مكرم رضوان عضو مجلس النواب، الدكتورة هدى بلاط مدير عام التنمية البشرية بالمحافظة، وعبدالخالق عبدالعظيم مدير فرع جمعية الأورمان بالدقهلية وعلي عبدالستار رئيس مركز ومدينة دكرنس، والمهندسة سهير نعيم وكيل وزارة الإسكان بالدقهلية.

وتفقد شاروبيم قسم الغسيل الكلوي ووجه لمدير المستشفى بتقسيم غرفة الغسيل إلي قسمين قسم للرجال وآخر للسيدات والفصل بينهم كما تفقد قسم حضانات الأطفال وأشاد بالجهود المبذولة من القائمين علي العمل داخل المستشفى.

وأكد محافظ الدقهلية أن النجاح ليس بتوفير الأجهزة الطبية الحديثة فقط بل بطاقم العمل داخل الأقسام من أطباء وتمريض من ذوي الكفاءة والخبرة المتميزة، وشدد على ضرورة تدريبهم على أعلى مستوى طبقا للأساليب الطبية الحديثة،وثمن دور جمعية الأورمان في المشاركة المجتمعية.

وتفقد محافظ الدقهلية قسم الحضانات والكلى والمطبخ وأشاد بجودة الأداء ومستوى الطعام وشدد على ضرورة الاستمرار في العمل بنفس مستوى الأداء من أجل المرضى.

وتابع محافظ الدقهلية عرض بيرزنتيشن الذي قدمه الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة يوضح مراحل العمل والتطوير داخل قسمي الحضانات والغسيل الكلوي،الذي أوضح الانتهاء من أعمال تطوير كافة البنية التحتية والتوسعة واضافة 20 حضانة جديدة ليرتفع عدد الحضانات إلى 35 حضانة بمشتملاتهم وتوريد 3 جهاز تنفس صناعي، 3 سباب،20 جهاز مضخة محاليل، وتوريد8 تكييفات بقسم الحضانات.

وأضاف أنه داخل قسم الكلى تم تركيب وتشغيل محطة معالجة مياه جديدة ليصبح بالقسم عدد 2 محطة معالجة مياه وتم الانتهاء من أعمال تطوير كافة البنية التحتية للجناح الأول بقسم الكلى وتوسعته وتركيب شبكة الغازات به وتم اضافة عدد 12 ماكينة غسيل كلوى جديدة ليرتفع إجمالي عدد الماكينات بالقسم من36 ماكينة الى 48 ماكينة وتم رفع القدرة الاستيعابية بالقسم من 170 مريضا إلى 250 مريضا وتم توريد عدد 8 مكيفات وعدد 16 سرير غسيل كلوى.
بتكلفة 10 ملايين جنيه.. افتتاح أعمال تطوير قسمي الكلى والحضانات بمستشفى دكرنس العام
بتكلفة 10 ملايين جنيه.. افتتاح أعمال تطوير قسمي الكلى والحضانات بمستشفى دكرنس العام
بتكلفة 10 ملايين جنيه.. افتتاح أعمال تطوير قسمي الكلى والحضانات بمستشفى دكرنس العام
بتكلفة 10 ملايين جنيه.. افتتاح أعمال تطوير قسمي الكلى والحضانات بمستشفى دكرنس العام
بتكلفة 10 ملايين جنيه.. افتتاح أعمال تطوير قسمي الكلى والحضانات بمستشفى دكرنس العام
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