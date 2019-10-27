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أخبار البلد

غرفة الشركات: اتفاق مع المالية لرد ضرائب المشتريات للسائحين

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 04:48 م
صدى البلد
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محمد الاسكندرانى
تعقد اللجنة المشتركة الدائمة التي تم تشكيلها بين مصلحة الضرائب وغرفة شركات السياحة إجتماعا خلال أيام لبحث عدد من المشاكل العالقة بين شركات السياحة والمصلحة وإيجاد حلول قانوينة لها .

يأتي ذلك بعد ان تم الإتفاق علي تشكيل اللجنة بين مصلحة الضرائب برئاسة عبد العظيم حسين وغرفة الشركات برئاسة حسام الشاعر.

وجاء تشكيل تلك اللجنة تفعيلا لما يقوم به مجلس إدارة الغرفة لحل كافة المشاكل التي تعيق عمل أعضائها من شركات السياحة وايضا النهج الذي تتبعه مصلحة الضرائب بحل كافة المشاكل العالقة مع العديد من مؤسسات المجتمع المدني من غرف سياحية وتجارية وصناعية ومساندة تلك الكيانات في عملها دعما للإقتصاد القومي وطبقا للقوانين التي تحكم عمل المصلحة.

وأكد حسام الشاعر أن الفترة الحالية تشهد تنسيقا غير مسبوق بين قطاع السياحة بشكل عام وغرفة الشركات على وجه الخصوص ومصلحة الضرائب المصرية، موجها الشكر للمصلحة ورئيسها وجميع قياداتها على روح التعاون البناء التي تحكم عمل المصلحة في ظل دعم وتفاهم كبير من وزير المالية الدكتور محمد معيط ومساندته للكيانات الوطنية دون التخلي عن حقوق الدولة.

وأكد الشاعر أن التعاون المتبادل بين الغرفة والمصلحة أثمر عدة قرارات مهمة.

وأشاد الشاعر بما أكده رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن المصلحة حريصة كل الحرص على إنهاء كافة النزاعات والمشكلات مع القطاع السياحي وتقديم كافة التسهيلات والإجراءات لمساندته لما له من أهمية كبيرة لاقتصاد الدولة.

وقال الشاعر إن ثمرة هذا التعاون الوصول إلى بروتوكول لتبسيط وتسهيل إجراءات تحصيل الضريبة الواجب سدادها للدولة وتشكيل اللجنة المشتركة الدائمة بين المصلحة والغرفة.. وأكد الشاعر أنه فيما يتعلق برد الضريبة للسائحين فأن المصلحة ستقوم بحملة توعية بخصوص رد الضريبة للأجانب وخصوصا بالموانيء والمطارات إنطلاقا من انه يحق لمغادري البلاد من الأجانب المقيمين لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر استرداد الضريبة السابق سدادها عن مشترياته لسلع خاضعة للضريبة.

وأكد أسامة عمارة امين عام الغرفة أنه سيتم مخاطبة شركات السياحة في اسرع وقت لتجميع كافة المشكلات لعرضها علي إجتماع اللجنة المشتركة لدراستها ووضع حلول عاجلة لها ليكون موقفها الضريبي سليم..مؤكدا أن هذه اللجنة ستقوم بدراسة كافة مشكلات السياحة المتعلقة بكل من ضريبة الدخل، ورسم التنمية أيضا.

ووجه فتحي سعيد المراقب المالي لحسابات الغرفة الشكر لرئيس مصلحة الضرائب على وعده بعدم اتخاذ أية إجراءات قانونية للحجز التنفيذي على شركات السياحة إلا بعد الإنتهاء من دراسة المشكلة، وقال أنه وفقا لطلب رئيس مصلحة الضرائب فسيقوم اتحاد الغرف السياحية بعرض مذكرة بهذه المشكلات مرفق بها كافة المستندات، والأحكام الصادرة بشأنها ليتم دراسة هذا الموضوع والوصول لحلول.

وأشار إلي أن قطاع السياحة قد مر بظروف صعبة جدا، وهناك العديد من المشكلات التى لم يتم فيها الوصول لحلول حتى الآن ومن ضمنها ضريبة رسم التنمية ودعم التضامن الإجتماعي، والحجوزات على شركات السياحة.
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