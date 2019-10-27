شاهد.. أم تنقذ طفلها من الموت المحقق في اللحظة الأخيرة

تداول رواد التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لأم أنقذت طفلها من موت محقق خلال سيره في الطريق.



ووفقا لما نشرته صحيفة "الوسط" الكويتية، تداول رواد التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لأم وابنها ولم يحدد في أي بلد، ولكن ما يظهره المقطع هو سرعة بديهة الأم وشجاعتها.



ويظهر في الفيديو لحظة سقوط الطفل في بالوعة للصرف الصحي، على الفور قامت الأم بالإمساك به ومحاولة إخراجه من البالوعة.



نجحت الأم في اللحظة الأخيرة في الإمساك بيد الصغير، ومساعدته من الخروج من البالوعة، في مشهد بطولي سجلته كاميرات المراقبة المثبتة أعلى أحد المحلات التجارية في الشارع.



