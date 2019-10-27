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فن

السر في اللغة.. هجوم عنيف على أصالة وابنتها شام

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 03:28 م
اصالة وابنتها شام
اصالة وابنتها شام
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أحمد البهى
شن عدد من متابعي الفنانة أصالة وابنتها شام هجوما شديدا، بعد نشر الأولى فيديو عبر صفحتها الشخصية علي موقع الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام، لابنتها شام تكشف فيه عن إحدى الطرق العلاجية التي تستخدمها في عيادة التجميل الخاصة بها.

وانتقد المتابعون على وسائل التواصل الاجتماعي ظهور شام نجلة أصالة في الفيديو وتتحدث باللغة الانجليزية دون العربية مؤكدين أنهم عرب ومتابعيهم من الجمهور العربي.

وكانت أصالة قد أحيت خلال الأيام الماضية حفلا ناجحا في السعودية ضمن فعاليات موسم الرياض، وقد ظهرت بفستان من اللون النبيتي حزب علي اعجاب الجمهور.
السر في اللغة.. هجوم عنيف على أصالة وابنتها شام
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