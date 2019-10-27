لـ تأمين الوادى الجديد.. إنشاء سدود ومخرات وجسور ترابية للحماية من السيول

أكد منصور إبراهيم وكيل وزارة الرى بالوادى الجديد، أنه سيتم إنشاء مخرات للسيول بتكلفة 62 مليون جنيه، وذلك فى إطار الإجراءات الاحترازية المختلفة التى تتخذها المحافظة لمواجهة أي أمطار أو سيول، بجانب تجهيز 6 سدود من خلال المعدات المختلفة والتنسيق مع الوحدات المحلية.



وقال إنه تم التواصل مع معهد بحوث الموارد المائية لعمل دراسة تفصيلية عن مخرات السيول بالمحافظة من خلال المعاينة على الطبيعة والخرائط، وتم معاينة 46 قرية على الطبيعة وإعداد التكلفة التقديرية لتدبير الاعتمادات اللازمة للبدء فى التعاقد والتنفيذ الفورى لضمان السيطرة الكاملة فى حالة سقوط أمطار.



مشيرا إلى أنه تم إقامة جسور ترابية لمنع وصول المياه من مناطق تجمع السيول إلى المنازل والزراعات، بجانب تطهير وتأهيل المصارف القديمة للإستفادة منها كإجراء احترازى فى حالة سقوط أمطار أو سيول.