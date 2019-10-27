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فن

بعد خسارتها لوزنها.. اديل تواصل إثارة الجدل

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 03:53 م
. اديل
. اديل
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شروق ابراهيم
تواصل النجمة البريطانية أديل اثارة الجدل بعد خسارتها الكثير من وزنها ، ورصدتها عدسات مصوري الباباراتزي اثناء تواجدها في مدينة مالبو الامريكية برفقة مجموعة من اصدقائها.

وكان أول ظهور مفاجئ لـ أديل الذي كشف عن هذا التغير الجذري خلال حفل عيد ميلاد مغني الراب الكندي دريك الذي اقيم الاسبوع الماضي.

وتأتي تلك الخطوة بعد مرور فترة قصيرة على انتهاء أديل من إجراءات طلاقها من زوجها السابق سيمون كونكي، الذي انفصلت عنه شهر أبريل الماضي.

وقررت أديل مشاركة سيمون كونكي في حضانة طفلها الوحيد أنجلو، على أن تتكفل بجميع مصاريفه.
بعد خسارتها لوزنها.. اديل تواصل إثارة الجدل
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