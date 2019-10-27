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رياضة

عقب ثلاثية أستون فيلا أمام مانشستر سيتي.. المحمدي يوجه رسالة لـ متابعيه

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 03:32 م
أحمد المحمدي
أحمد المحمدي
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ياسمين تيسير
وجه أحمد المحمدي نجم فريق أستون فيلا الإنجليزي والمنتخب الأول رسالة لـ متابعيه عبر موقع التواصل الاجتماعي حيث طالبهم بالتحلي الدائم بالصبر والشغف.

ونشر أحمد المحمدي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورة له، وعلق: "إياك أن تفقد شغفك وإيمانك".

تغلب مانشستر سيتي على آستون فيلا، بثلاثية نظيفة فى المباراة التى جمعتهما أمس على ملعب "الاتحاد"، ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزى الممتاز "البريميرليج".


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