اهم الاخبار.. تعرف على قوات Navy Seal منفذة عملية قتل البغدادي.. 24 يوما أنقذت راجح من حبل المشنقة

نشر موقع صدى البلد الإخباري، على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار المهمة على مستوى الشأنين المحلي والدولي، وتيسيرًا على القرّاء، نقدّم لكم موجزًا بأهمها.
تعرف على قوات Navy Seal التي نفذت عملية مقتل البغدادي والأسلحة المستخدمة.. تفاصيل
في اهم الاخبار أنه أكد مسئول بوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أن وحدة عسكرية أمريكية خاصة تابعة لـ فرقة الـ Navy Seal نفذت عملية إنزال ضد تجمع لتنظيم داعش شمال غرب سوريا في محافظة إدلب، وجرت تصفية عدد من قادة التنظيم من بينهم زعيمه أبو بكر البغدادي.. للمزيد اضغط هنا
الجيش الأمريكي: عملية قتل أبو بكر البغدادي استغرقت 90 دقيقة
وجاء بـ اهم الاخبار أنه كشف مسؤول أمريكي أن الولايات المتحدة نفذت عملية استهدفت أبو بكر البغدادي، في سوريا وإن العملية حدثت في وقتٍ قياسي، وفق ماذكرت مجلة نيوزويك الأمريكية.. للمزيد اضغط هنا
السيسي: مصر تبذل جهودا كبيرة لضبط حدودها ومنع تسلل العناصر الإرهابية
كما جاء بـ اهم الاخبار أنه استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الأحد، عددًا من كبار الشخصيات الدولية المشاركين في اجتماع "المجموعة الأساسية" لمؤتمر ميونخ للأمن، المنعقد حاليًا بالقاهرة، وعلى رأسهم فولفجانج إيشنجر، رئيس المؤتمر، بالإضافة إلى وزراء الخارجية والدفاع ورؤساء أجهزة المخابرات بعدد من الدول.. للمزيد اضغط هنا
السيسي يوضح سياسة مصر في التعامل مع أزمات المنطقة.. ماذا قال؟
كذلك جاء بـ اهم الاخبار أنه استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، الأحد، عددًا من كبار الشخصيات الدولية المشاركين في اجتماع "المجموعة الأساسية" لمؤتمر ميونخ للأمن، المنعقد حاليًا بالقاهرة.. للمزيد اضغط هنا
مصادر: قائمة محمد عبد المحسن لانتخابات نادي القضاة قاربت على الانتهاء
وفي اهم الاخبار أنه كشفت مصادر قضائية، كواليس الساعات الأخيرة في قائمة المستشار محمد عبد المحسن نائب رئيس محكمة النقض رئيس النادي الحالي، والتي يخوض بها انتخابات النادي التي تجرى على جميع مقاعد مجلس الإدارة والبالغ عددها 17 مقعدًا، بعد أن أنهى المجلس الحالي مدته القانونية المقررة في اللائحة الداخلية لنادي القضاة.. للمزيد اضغط هنا
محكمة محمود البنا: سن المتهم محمد راجح أقل من 18 عاما
وجاء بـ اهم الاخبار أنه أثبتت محكمة الأحداث بشبين الكوم ثبوت سن القاتل محمد راجح أقل من 18 عاما من واقع الأوراق الرسمية وتبين لدي المحكمة ثبوت السن القانوني له.. للمزيد اضغط هنا
فايلر يعطى فرصة أخيرة لعدد من لاعبي الأهلي.. تعرف على القائمة
كما جاء بـ اهم الاخبار أنه أكدت قناة تايم سبورت أن رينيه فايلر المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي يسعى خلال فترة توقف الدوري الممتاز لـ منح العديد من لاعبي الفريق فرصة أخيرة للمشاركة بشكل أساسي مع الفريق.. للمزيد اضغط هنا
لتدعيم خط الدفاع.. الأهلي يسعى لضم نجم ويست برومتيش الإنجليزي
كذلك جاء بـ اهم الاخبار أنه كشفت قناة تايم سبورت أن فريق الكرة الاول بالنادي الأهلي يسعى لتدعيم خط الدفاع خلال موسم الانتقالات الشتوية المقبل على الرغم من وجود محمود متولي نجم انبي المنضم حديثا للفريق وسعد سمير.. للمزيد اضغط هنا
إنجاز تاريخي ينتظر محمد صلاح أمام توتنهام في الدوري الإنجليزي
وفي اهم الاخبار أنه ينتظر النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي ، تحقيق إنجازا تاريخيا، عندما يستضيف فريقه نظيره توتنهام، في تمام السادسة والنصف مساء، ضمن منافسات الجولة العاشرة، من مسابقة الدوي الإنجليزي.. للمزيد اضغط هنا
يا خرابة البيوت.. متصلة تشن هجوما لاذعا على دعاء صلاح ورضوى الشربيني
وجاء بـ اهم الاخبار أنه تعرضت المذيعة دعاء صلاح لموقف محرج على الهواء خلال برنامجها "إنتي الأقوى" على قناة المحور، بعدما وصفتها متصلة بـ "خرابة البيوت"، لتحريضها النساء ضد أزواجهن، وهو ما تسبب في العديد من حالات الطلاق.. للمزيد اضغط هنا
في عيد ميلاد أحمد التهامي.. لماذا وصفه عادل إمام بـ الحرامي
كما جاء بـ اهم الاخبار أنه يحتفل الفنان أحمد التهامي اليوم الأحد بعيد ميلاده الـ 43، حيث أنه من مواليد مثل هذا اليوم الموافق 27 أكتوبر من عام 1976.. للمزيد اضغط هنا
بجانب 26 ألف شاشة تفاعلية.. رئيس الوزراء: التعاقد على 650 ألف تابلت لطلاب المدارس
كذلك جاء بـ اهم الاخبار أنه ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم، لمتابعة الموقف التنفيذى لخطة تطوير التعليم، وما يتعلق بإعادة هيكلة موازنة وزارة التربية والتعليم الخاصة بالعام المالى 2019/2020، وذلك بحضور الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور احمد كمالى، نائب وزيرة التخطيط لشئون التخطيط، إلى جانب ممثلى عدد من الجهات المعنية.. للمزيد اضغط هنا
24 يوما تفصل راجح عن الإعدام.. محامو محمود البنا: سن القاتل لم يتعد 18 عاما وأقصى عقوبة 15 سنة
وفي اهم الاخبار أنه أعلن محامو المجني عليه محمود البنا شهيد الشهامة ابن مركز تلا، أمام نظر ثاني جلسات محاكمة المتهمين بقتله أن سن المتهم الرئيسي محمد راجح ١٧ عاما و١١ شهرا و٦ ايام.. للمزيد اضغط هنا
تعرف على قوات Navy Seal التي نفذت عملية مقتل البغدادي والأسلحة المستخدمة.. تفاصيل
في اهم الاخبار أنه أكد مسئول بوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أن وحدة عسكرية أمريكية خاصة تابعة لـ فرقة الـ Navy Seal نفذت عملية إنزال ضد تجمع لتنظيم داعش شمال غرب سوريا في محافظة إدلب، وجرت تصفية عدد من قادة التنظيم من بينهم زعيمه أبو بكر البغدادي.. للمزيد اضغط هنا
الجيش الأمريكي: عملية قتل أبو بكر البغدادي استغرقت 90 دقيقة
وجاء بـ اهم الاخبار أنه كشف مسؤول أمريكي أن الولايات المتحدة نفذت عملية استهدفت أبو بكر البغدادي، في سوريا وإن العملية حدثت في وقتٍ قياسي، وفق ماذكرت مجلة نيوزويك الأمريكية.. للمزيد اضغط هنا
السيسي: مصر تبذل جهودا كبيرة لضبط حدودها ومنع تسلل العناصر الإرهابية
كما جاء بـ اهم الاخبار أنه استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الأحد، عددًا من كبار الشخصيات الدولية المشاركين في اجتماع "المجموعة الأساسية" لمؤتمر ميونخ للأمن، المنعقد حاليًا بالقاهرة، وعلى رأسهم فولفجانج إيشنجر، رئيس المؤتمر، بالإضافة إلى وزراء الخارجية والدفاع ورؤساء أجهزة المخابرات بعدد من الدول.. للمزيد اضغط هنا
السيسي يوضح سياسة مصر في التعامل مع أزمات المنطقة.. ماذا قال؟
كذلك جاء بـ اهم الاخبار أنه استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، الأحد، عددًا من كبار الشخصيات الدولية المشاركين في اجتماع "المجموعة الأساسية" لمؤتمر ميونخ للأمن، المنعقد حاليًا بالقاهرة.. للمزيد اضغط هنا
مصادر: قائمة محمد عبد المحسن لانتخابات نادي القضاة قاربت على الانتهاء
وفي اهم الاخبار أنه كشفت مصادر قضائية، كواليس الساعات الأخيرة في قائمة المستشار محمد عبد المحسن نائب رئيس محكمة النقض رئيس النادي الحالي، والتي يخوض بها انتخابات النادي التي تجرى على جميع مقاعد مجلس الإدارة والبالغ عددها 17 مقعدًا، بعد أن أنهى المجلس الحالي مدته القانونية المقررة في اللائحة الداخلية لنادي القضاة.. للمزيد اضغط هنا
محكمة محمود البنا: سن المتهم محمد راجح أقل من 18 عاما
وجاء بـ اهم الاخبار أنه أثبتت محكمة الأحداث بشبين الكوم ثبوت سن القاتل محمد راجح أقل من 18 عاما من واقع الأوراق الرسمية وتبين لدي المحكمة ثبوت السن القانوني له.. للمزيد اضغط هنا
فايلر يعطى فرصة أخيرة لعدد من لاعبي الأهلي.. تعرف على القائمة
كما جاء بـ اهم الاخبار أنه أكدت قناة تايم سبورت أن رينيه فايلر المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي يسعى خلال فترة توقف الدوري الممتاز لـ منح العديد من لاعبي الفريق فرصة أخيرة للمشاركة بشكل أساسي مع الفريق.. للمزيد اضغط هنا
لتدعيم خط الدفاع.. الأهلي يسعى لضم نجم ويست برومتيش الإنجليزي
كذلك جاء بـ اهم الاخبار أنه كشفت قناة تايم سبورت أن فريق الكرة الاول بالنادي الأهلي يسعى لتدعيم خط الدفاع خلال موسم الانتقالات الشتوية المقبل على الرغم من وجود محمود متولي نجم انبي المنضم حديثا للفريق وسعد سمير.. للمزيد اضغط هنا
إنجاز تاريخي ينتظر محمد صلاح أمام توتنهام في الدوري الإنجليزي
وفي اهم الاخبار أنه ينتظر النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي ، تحقيق إنجازا تاريخيا، عندما يستضيف فريقه نظيره توتنهام، في تمام السادسة والنصف مساء، ضمن منافسات الجولة العاشرة، من مسابقة الدوي الإنجليزي.. للمزيد اضغط هنا
يا خرابة البيوت.. متصلة تشن هجوما لاذعا على دعاء صلاح ورضوى الشربيني
وجاء بـ اهم الاخبار أنه تعرضت المذيعة دعاء صلاح لموقف محرج على الهواء خلال برنامجها "إنتي الأقوى" على قناة المحور، بعدما وصفتها متصلة بـ "خرابة البيوت"، لتحريضها النساء ضد أزواجهن، وهو ما تسبب في العديد من حالات الطلاق.. للمزيد اضغط هنا
في عيد ميلاد أحمد التهامي.. لماذا وصفه عادل إمام بـ الحرامي
كما جاء بـ اهم الاخبار أنه يحتفل الفنان أحمد التهامي اليوم الأحد بعيد ميلاده الـ 43، حيث أنه من مواليد مثل هذا اليوم الموافق 27 أكتوبر من عام 1976.. للمزيد اضغط هنا
بجانب 26 ألف شاشة تفاعلية.. رئيس الوزراء: التعاقد على 650 ألف تابلت لطلاب المدارس
كذلك جاء بـ اهم الاخبار أنه ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم، لمتابعة الموقف التنفيذى لخطة تطوير التعليم، وما يتعلق بإعادة هيكلة موازنة وزارة التربية والتعليم الخاصة بالعام المالى 2019/2020، وذلك بحضور الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور احمد كمالى، نائب وزيرة التخطيط لشئون التخطيط، إلى جانب ممثلى عدد من الجهات المعنية.. للمزيد اضغط هنا
24 يوما تفصل راجح عن الإعدام.. محامو محمود البنا: سن القاتل لم يتعد 18 عاما وأقصى عقوبة 15 سنة
وفي اهم الاخبار أنه أعلن محامو المجني عليه محمود البنا شهيد الشهامة ابن مركز تلا، أمام نظر ثاني جلسات محاكمة المتهمين بقتله أن سن المتهم الرئيسي محمد راجح ١٧ عاما و١١ شهرا و٦ ايام.. للمزيد اضغط هنا