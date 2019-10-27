8 ديسمبر.. نظر دعوى غلق المواقع الشيعية

قررت محكمة القضاء الإداري تأجيل دعوى إغلاق ووقف بث المواقع والقنوات الشيعية بصفة عامة، وموقع النفيس بصفة خاصة، لجلسة ٨ ديسمبر المقبل.



وطالبت الدعوى بإصدار حكم قضائي بإغلاق ووقف بث جميع المواقع الشيعية بصفة عامة، ومن ضمنها "موقع النفيس"، لأضرارها المتعددة وتأثيرها السلبي على المجتمع من خلال نشر وبث ما يتعلق بمذهبهم وأفكارهم.



وأضافت الدعوى، أن هذه المواقع تشكل خطرًا على الدولة المصرية والنظام الاجتماعي المصري والهوية للبلاد.