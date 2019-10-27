النساء أكثر إصابة.. طرق تفادى الإصابة بدوالي الساقين



وتحدث الدكتور وليد الدالى عن أسباب الإصابة بدوالي الساقين، موضحا أن الإصابة بالدوالي تحدث نتيجة عدد من العوامل وهي عوامل وراثية أو جينية ، حيث إن وجود حالة إصابة في العائلة من الممكن أن يزيد فرص إصابة نفس أفراد العائلة، كما أن الوقوف لمدة طويلة يسبب ترسب الصفائح الدموية في أوردة الساقين.



وأضاف الدالى أن التقدم في العمر من ضمن الأسباب المؤدية للإصابة بالدوالى حيث تفقد الأوردة مرونتها وقوتها فيترسب فيها الدم وتتورم، ومرور المرأة بمرحلة الحمل قد يسبب لها دوالي الساقين وذلك بسبب توسع الأوردة، وحدوث بعض التغيرات في الدورة الدموية، كما تؤثر طريقة المشي الخاطئة أيضا على الإصابة بالدوالي.



وأكد أن مشكلة الدوالي تصيب النساء أكثر من الرجال، لذلك سنقدم لهن الطريقة الأمثل لعلاج دوالي الساقين من خلال تقنية الليزر.



وأشار الدكتور وليد الدالى إلى أن العلاج بالليزر يعتبر من أبسط وأسهل العلاجات المتاحة لدوالي الساقين، حيث يتم معالجة الأوردة بالليزر من خلال السطح الخارجي للجلد على مدار عدد من الجلسات التي يحددها الطبيب وفي أغلب الحالات تكون الجلسة كل 6-12 أسبوعًا.

قال الدكتور وليد الدالى أستاذ الأوعية الدموية والقدم السكرى بجامعة القاهرة إن الدوالي من أكثر الأمراض المزعجة التي تصيب الساقين على وجه الخصوص، مما يسبب مشاكل صحية وتجميلية متعددة، موضحا أن مشكلة الدوالي تحدث نتيجة احتقان الدم في الأوعية الدموية بسبب تمدد الأوردة السطحية مما يؤدي لانتفاخها وبروزها على الساقين.