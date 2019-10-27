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أخبار البلد

مجلس الصحفيين يناقش أزمة عضويات نادى الزمالك.. الثلاثاء

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 03:50 م
نقابة الصحفيين
نقابة الصحفيين
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عبدالوكيل ابوالقاسم
يناقش مجلس نقابة الصحفيين برئاسة ضياء رشوان خلال اجتماعه المقرر له مساء الثلاثاء المقبل أزمة عضويات الصحفيين بنادى الزمالك بعد القرار الصادر من مرتضى منصور بمنعهم من الدخول.

وكان  ضياء رشوان نقيب الصحفيين أعلن عن رفضه التام لقرارات إدارة نادي الزمالك المخالفة للقانون بمنع أعضاء النادي من الصحفيين من دخوله، وكذلك إدانته الكاملة للسب والقذف الذي يطال بعض هؤلاء الزملاء بصورة باتت منهجية وتخالف كل القواعد القانونية المستقرة.

وأوضح النقيب أنه سيتقدم لمجلس النقابة في اجتماعه يوم الثلاثاء القادم بمشروع قرار يتضمن البنود التالية:
⁃ إعادة النظر في القرار السابق لمجلس النقابة بإلغاء منع النشر الذي كان مفروضا على اسم وصورة رئيس النادي في الصحف والمواقع الإلكترونية الصحفية بمصر.

⁃ مخاطبة نقابة الإعلاميين والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، لتطبيق القوانين السارية فيما يتعلق بقضايا السب والقذف ومخالفة أكوادها المهنية، والانضمام إلى نقابة الصحفيين فيما تتخذه من إجراءات تجاه مخالفات رئيس نادي الزمالك للقانون في حق أعضائها.

⁃ مخاطبة كل من المجلس القومي للأمومة والطفولة والمجلس القومي للمرأة، لاتخاذ كل منهما ما يوجبه قانونه تجاه منع إدارة الزمالك غير القانوني لزوجات وأطفال الصحفيين الأعضاء به من دخوله وممارسات حقوقهم القانونية في ممارسة الرياضات المختلفة والتدرب عليها.

⁃ انتقال مجلس النقابة، نقيبا وأعضاء، لمقابلة الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، باعتبار أن رئيس نادي الزمالك عضو به، وتقديم مذكرة له تفصل المخالفات التي قام بها تجاه الصحفيين جماعة وأفرادا، على قاعدة أنه لا يجوز لمن يشرع القوانين أن يخالفها، والطلب من سيادته ومن المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس لجنة القيم بالمجلس النظر فيما هو وارد بالمذكرة والقيام بما يلزم من إجراءات وفقا للائحة المجلس الموقر. وكذلك الطلب من  رئيس البرلمان والمهندس أشرف رشاد رئيس لجنة الشباب والرياضة، عقد جلسة استماع خاصة للجنة بحضور مجلس نقابة الصحفيين حول المخالفات القانونية لرئيس نادي الزمالك.

⁃ تشكيل لجنة من النقيب وأعضاء بمجلس النقابة لمقابلة كل من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، وتقديم مذكرة لكل منهما تفصل المخالفات القانونية التي قام بها رئيس نادي الزمالك تجاه الصحفيين جماعة وافرادا، ليتسنى لكل منهما القيام بما يمنحه له القانون من صلاحيات لمواجهة هذه المخالفات.

⁃ تشكيل لجنة دائمة من أعضاء مجلس النقابة والشئون القانونية بها، لاتخاذ ومتابعة كل الإجراءات القضائية التي سيتم القيام بها للحفاظ على الحقوق القانونية لأعضاء النقابة تجاه إدارة نادي الزمالك، سواء كانت فردية أو جماعية.

⁃ دعوة كل الزملاء أعضاء النقابة الأعضاء في نادي الزمالك، بالتنسيق مع اللجنة المشار إليها في الفقرة السابقة، لتحرير توكيلات قانونية لمحاميي النقابة بمقر الشهر العقاري بها، والتي سيتم استخدامها في كل الإجراءات والمراحل القضائية اللازمة لاسترداد حقوقهم القانونية، سواء فيما يخص المنع من دخول النادي أو السب والقذف.

⁃ اللجوء، إذا استدعى تطور الأمور، إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس النقابة بمقر نادي الزمالك في موعد قادم يحدده المجلس، لمناقشة مستجدات الموقف واتخاذ ما يلزم تجاهها، مع دعوة كل أعضاء النادي من أعضاء النقابة للمشاركة في هذا الاجتماع، وكذلك مختلف وسائل الإعلام، وذلك بعد الإخطار والتنسيق مع كل الجهات المختصة والمعنية.
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