لغز تلاعب تركيا في احتياطي النقد التركي غير مبرر.. فيديو

قال الدكتور كريم العمدة، خبير الاقتصاد الدولي، إن ما يتعلق بشأن الاقتصاد التركي أردوغان ليس له الفضل في صعوده المستوى العالمي، لأنه تولى الحكم وكانت تركيا تحتل المركز 20 في الاقتصاد العالمي، بل لم يستطع أردوغان الحفاظ على هذه المرتبة كثيرا.



وأشار كريم العمدة، خلال حواره في برنامج"8 الصبح"، الذي يذاع على قناة dmc، أن رفض أردوغان القرض من صندوق النقد الدولي للنهوض باقتصاد بلده مرة اخرى كان غريب وغير مبرر وغير مفهوم.



وتابع كريم العمدة، أن العملة التركية اخر عشر سنوات شهدت انخفاض مستمر أمام الدولار حتى وصلت أكثر من 30%،أي كل 6 ليرات تساوي 1 دولار بعد أن كانت الليرة الواحدة تساوي دولار.



وأردف كريم العمدة، أن شهدت تركيا انخفاض كبير في الاستثمارات الأجنبية والسياحة سواء من الدول الاوروبية او الدول العربية والخليج، وأنه يتم التلاعب في الإحصاءات التركية تبالغ في عدد السياح المترددين سنويًا وان 20% هي سياحة داخلية وأتراك يعيشون في خارج البلاد، وايضا التلاعب في احتياطي النقد التركي حتى أصبح لغزًا.

