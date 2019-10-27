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تعليم

أسرة طلاب من أجل مصر تنظم عدة نشاطات متنوعة بالجامعات

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 03:49 م
طلاب من اجل مصر
طلاب من اجل مصر
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مصطفى رماح
تنظم إدارة رعاية الشباب بجامعة جنوب الوادى بقنا اليوم، بالتنسيق مع أعضاء أسرة "طلاب من اجل مصر"ندوة بعنوان "حوار مع الشباب"، بمسرح الجامعة بالحرم الجامعي.

ويتحدث في الندوة الداعية الحبيب على الجفرى، بمشاركة حوالى ۱۰۰۰ من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

كما تنظم إدارة رعاية الشباب بجامعة المنيا بالتنسيق مع أعضاء ذات الأسرة مهرجان للأنشطة الطلابية خلال الفترة من (۲۷ : ۲۹ أكتوبر الجاري) بالصالة المغطاة بالجامعة تتضمن بعض المسابقات (الرياضية، الدينية، الفنية) وتقديم الجوائز العينية للطلاب المتميزين، بمشاركة حوالی ۱۰۰۰ طالب وطالبة بحضور رئيس الجامعة وعمداء الكليات.

كما تنظم إدارة رعاية الشباب بجامعة دمياط بالتنسيق مع أعضاء أسرة "طلاب من أجل مصر" ندوة تثقيفية بمناسبة ذكرى إحتفالات إنتصارات حرب أكتوبر المجيدة بقاعة المؤتمرات الكبرى بكلية الآداب يتخللها استعراض فيلم الممر وبعض الأغاني الوطنية بمشاركة عميد الكلية وبعض أعضاء هيئة التدريس.
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