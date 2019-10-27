Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

«أصعب سؤال» يخصص حلقة اليوم لمناقشة بنود الخلع

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 03:27 م
بنود الخلع
بنود الخلع
Advertisements
قسم التوك شو
يخصص الإعلامي مصعب العباسى، حلقة اليوم من برنامجه«أصعب سؤال» الذي يبث عبر فضائية «الصحة والجمال»، للحديث عن مشكلات الخلع.

ويستضيف مصعب العباسى، كلًا من النائب عاطف مخاليف، عضو مجلس النواب، الشيخ حسن الجنايني من علماء الازهر الشريف، الدكتورة اشجان نبيل استشاري العلاقات الاسرية والتطوير المجتمعي، للحديث عن قانون الخلع، أهم المشكلات التى تواجه الأسر بالمحاكم.

وفى نفس السياق سيتم مناقشة، الـ 10 بند المقترحين من النائب عاطف مخاليف، الخاصين بحق المرأة فى الخلع، وهم : الضعف الجنسي ، عدم الأنفاق، و عدم القدرة على الإنجاب، و الضرب المبرح، و التغيب عن المنزل لمدة سنتين،، الحبس فى قضايا مخلة، التلبس بالخيانة مع أخري، الزواج من سيدة أخري، وعدم وجود أطفال ويقصد في هذا الشرط هو أن هناك أطفال ولكن تعدوا سن الـ 18 وتريد الخلع، والضعف الجنسي".

والجدير بالذكر أن برنامج "أصعب سؤال" يذاع على قناة الصحة والجمال كل يوم أحد في تمام العاشرة مساءً .
Advertisements

موضوعات متعلقة

صدمة للسيدات.. حظر حالات الخلع على الضعف الجنسي فقط.. مشروع قانون

برلماني يعلق على تعديلات قانون الأسرة بعد قصر حالات الخلع على الضعف الجنسي فقط

صدمة للسيدات.. قصر حالات الخلع على الضعف الجنسي .. وتحفظات برلمانية على مشروع القانون: يخالف الثوابت ويظلم الزوجة.. وضرورة تتبع الطفل عند الاستضافة لهذه الأسباب

حقوقية: ربط الخلع بـ العجز الجنسي إهانة للمرأة

محام يؤيد قبول الخلع فى حالة العجز الجنسى فقط

ما بين مؤيد ومعارض| قانون الأحوال الشخصية الجديد يثير الجدل ..حقوقيون: ربط الخلع بالعجز الجنسى مخالف للشريعة واهانة للمرأة.. وتخفيض سن الحضانة يعرض الأطفال للخطر

ترشيحاتنا

لأكثر من ساعة.. محكمة جنايات الأحداث تواصل محاكمة المتهمين بقتل البنا.. فيديو وصور

فسكوز ده يا ببلاوي.. ياسمين صبرى تشعل إنستجرام

نسر بورسعيد يحلق فى سماء الكونفدرالية.. المصرى يتقدم على كوت دي أور بهدفين في الشوط الأول

أخبار الرياضة ليلا.. مجلس الخطيب ينتصر .. آل شيخ يوقف دعم الزمالك ..قرارات نقابة الصحفيين ضد مرتضى منصور

فضحته سيدة.. تفاصيل مجازاة موظف استغل وظيفته لابتزاز المواطنين في الجيزة

شاهد.. الغارة الجوية الأمريكية التى قتلت زعيم داعش أبو بكر البغدادى

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مثيرة وصادمة.. 20 إطلالة وضعت إليسا في ورطة مع جمهورها

تعادل ثروة حقيقية.. لن تتخيلي سعر إطلالة أحلام في The Voice

البطارخ موسم الغني والفقير بدمياط.. تصل أسعارها لـ 800 جنيه وتخفض سعر البوري