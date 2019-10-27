«أصعب سؤال» يخصص حلقة اليوم لمناقشة بنود الخلع

يخصص الإعلامي مصعب العباسى، حلقة اليوم من برنامجه«أصعب سؤال» الذي يبث عبر فضائية «الصحة والجمال»، للحديث عن مشكلات الخلع.



ويستضيف مصعب العباسى، كلًا من النائب عاطف مخاليف، عضو مجلس النواب، الشيخ حسن الجنايني من علماء الازهر الشريف، الدكتورة اشجان نبيل استشاري العلاقات الاسرية والتطوير المجتمعي، للحديث عن قانون الخلع، أهم المشكلات التى تواجه الأسر بالمحاكم.



وفى نفس السياق سيتم مناقشة، الـ 10 بند المقترحين من النائب عاطف مخاليف، الخاصين بحق المرأة فى الخلع، وهم : الضعف الجنسي ، عدم الأنفاق، و عدم القدرة على الإنجاب، و الضرب المبرح، و التغيب عن المنزل لمدة سنتين،، الحبس فى قضايا مخلة، التلبس بالخيانة مع أخري، الزواج من سيدة أخري، وعدم وجود أطفال ويقصد في هذا الشرط هو أن هناك أطفال ولكن تعدوا سن الـ 18 وتريد الخلع، والضعف الجنسي".



والجدير بالذكر أن برنامج "أصعب سؤال" يذاع على قناة الصحة والجمال كل يوم أحد في تمام العاشرة مساءً .