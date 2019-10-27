الخارجية السعودية: منتدى مسك للإعلام كشف حقيقة الترابط التاريخى بين مصر والرياض.. فيديو

قال أحمد الطويان، مدير عام مركز الإتصال بوزارة الخارجية السعودية، إن مصر تقوم بواجبها ودورها فى دعم المبادرات سواء المتعلقة بالمجتمع أو الشباب.





وكشف أحمد الطويان، خلال لقاء خاص عرضه برنامج صباحك مصرى والمذاع عبر فضائية MBC مصر، إن الجوانب الإيجابية نلمسها بالمؤسسات الربحية بالمملكة العربية السعودية وخاصة مؤسسة مسك وحضورها العربى المميز بمنتدى مسك الإعلامى بالقاهرة.





وأكد أحمد الطويان ، أنه لا فرق بين الرياض والقاهرة، لافتأ إلى أن الحضور فى هذا المنتدى جمع الكثير من الإخوة المصريين والسعوديين والجنسيات الأخرى يثبت حقيقة بأن الترابط والعلاقات الثقافية بين مصر والسعودية متطورة وتعكس التاريخ العريق الممتد بين البلدين.



