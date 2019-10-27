مصرع عامل وإصابة آخر في مشاجرة بالأسلحة النارية في سوهاج

أسفرت اشتباكات بالأسلحة النارية بين عائلتين بقرية أولاد خلف مركز دار السلام بسوهاج عن مصرع عامل وإصابة آخر، وانتقلت الأجهزة الأمنية وتم السيطرة علي الموقف والفصل بين الجانبين.



وتم تعليق الدراسة في مدرسة اعدادي وصرف التلاميذ منها لوقع المدرسة بمحيط الاشتباكات.



كان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، قد تلقي إخطارا بحدوث مشاجرة بين عائلتين بالاسلحة النارية بقرية اولاد خلف، وانتقل إلي مكان الواقعة قيادات مديرية أمن سوهاج، وتبين من الفحص مصرع "محمد. ا. ع" 26 عاما عامل، واصابة "السيد. ي. ا" 25 عاما بطلق نارى بالفخذ.



تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى دار السلام المركزى والمصاب إلى مستشفى سوهاج الجامعى، وتم إخلاء مدرسة المرغمة الاعدادية "فترة مسائية" من الطلاب خوفا علي حياتهم لوقوعها بمحيط الاشتباكات.



جار تمشيط المنطقة للقبض علي المتهمين ومعرفة أسباب الواقعة، وجار تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

