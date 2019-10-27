المهندسين: تقارير السلامة الإنشائية للمباني فى قانون التصالح طبعت فى جهة سيادية لتجنب التزوير

أكد أمين صندوق نقابة المهندسين، ممثل الهيئة المركزية لهيئة التصالح، المهندس مؤمن شفيق، أنه أحيانا تكون هناك محاولات لتزوير نموذج السلامة الإنشائية المقدم من مكاتب استشارية، ويتم كشف هذه الحالات وإبلاغ الأجهزة والمحافظات بتلك الحالات، وإخطار النقابة العامة بذلك.



وأضاف شفيق خلال المؤتمر الصحفي بمقر نقابة للمهندسين، أن النقابة أعدت نموذجا مؤمنا لتقرير السلامة الإنشائية للمبني القائم عليه التصالح يتم خلاله تفريغ محتويات التقرير الهندسي المقدم من المكتب الاستشارى، يشمل التقرير علامة مائية وبار كود ويتم تنفيذه فى جهة سيادية حتى يكون غير قابل للتزوير.



وأضاف شفيق أن هذا التقرير يتم وضعه فى التقرير النهائى الذى توقع عليه النقابة الفرعية بالمحافظة.



ولفت إلى أن المكتب الاستشارى يكون مسؤولا مسؤولية كاملة عن البيانات التي يتم كتابتها فى التقرير الذى تراجعه النقابة الفرعية.

