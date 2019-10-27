نادي بيلا يعترض على ضغط مباريات الكأس والدوري

أعرب محمد هشهش عضو مجلس ادارة نادي بيلا عن استيائه من جدول مباريات الفريق الأول بدوري القسم الثاني وبطولة كأس مصر بسبب ضغط المواجهات في اسبوع واحد مما يسبب إجهاد للاعبين.





وأضاف هشهش في تصريحات لـ"صدى البلد": أعلن الاتحاد موعد مباراة امام بلطيم يوم الاثنين المقبل وبعدها مباراة أمام دمنهور في مدينتهم وهذا إرهاق للاعبين".





وأكمل : السفر وقلة عدد الأيام يصيب اللاعبين ومن المفترض ان تنتهي مباراة بلطيم والسفر مباشرة الى دمنهور لخوض تدريب على ملعبهم قبل المباراة ب ٢٤ ساعة.



