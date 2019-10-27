أسباب صادمة لألم أسفل البطن.. لا تتجاهليها

أسباب عديدة وراء إصابتك بعسر الطمث أأبرزها الإصابة بالأورام الليفية أو مشاكل بطانة الرحم وخلل الهرمونات، إليك ابرز الأعراض الشائعة لعسر الطمث، وهي تشنج العضلات الشديد في أسفل البطن و ألم شديد أو مستمر في أسفل البطن والتعب والغثيان وألم في الساقين والفخذين.



ووفقا لموقع بولد سكاى الهندي علاج عسر الطمث يمكن من خلال تناول مسكنات الألم ومكملات الفيتامينات وحبوب منع الحمل، وقد يصل الأمر في كثير من الأحيان إلى استئصال الرحم جراحيًا.



ويمكنك للتخلص من أعراضه المزعجة تغيير نمط الحياة أو التأمل أو ممارسة اليوجا والإقلاع عن التدخين، من خلال التقليل من كمية السكر أو الكافيين في نظامك الغذائي والحفاظ على ساعات النوم المناسبة.