في ندوة القومي المرأة.. أكتوبر وقيم الحفاظ على استقرار الوطن ومكتسباته الوطنية.. أبطال أكتوبر: مصر لم تتغير حدودها وهويتها منذ أكثر من 2500 عام

نجوى خليل: مصر ما زالت فى حالة حرب ضد الإرهاب

أحلام حنفى: جيهان السادات لها دور إنسانى فى الحرب علي حفظي: مصر البلد الوحيد الذى لم تتغير حدوده وهويته





عقدت لجنة المحافظات بالمجلس القومى للمرأة اليوم ندوة تحت عنوان "أكتوبر وقيم الحفاظ على استقرار الوطن ومكتسباته الوطنية"، بحضور الدكتورة سهام جبريل، عضو المجلس ومقررة لجنة المحافظات، والدكتورة أحلام حنفي، ونسرين البغدادي، والدكتورة نجوى خليل عضوات المجلس، عضوات وأعضاء لجنة المحافظات، وعدد من المدعوين.





وأكدت الدكتورة نجوى خليل، أن الجيش المصري مازال فى حالة حرب ضد الإرهاب فى سيناء، مضيفة أن الشعب يقف بجانب جيشه ويدعمه فى حربه على الإرهاب .





كما أوضحت أن مصر مرت بوقت عصيب بعد هزيمة يونيو ١٩٦٧ أصابت مصر بحالة من اليأس مما دفع الوطن إلى عمل حالة من الإصلاح الشامل فى كافة ارجاء الوطن وصولا إلى تحقيق بطولة خالدة أذهلت العالم فى أكتوبر ١٩٧٣ .





كما استعرضت الدكتورة نجوى خليل ما قام به الجيش المصري من بطولات وتحويل الهزيمة إلى نصر و تحقيق السلام .





كما أكدت الدكتورة نجوى على أهمية رفع الوعى لتحقيق تماسك فى الشعب المصرى من خلال تعريف المواطن بما تقوم به الدولة من مشروعات تخدم الوطن .





كما وجهت الدكتورة نجوى خليل التحية للمراة المصرية التى تحملت ووقفت بجانب الوطن لتحقيق نصر أكتوبر المجيد .





وأكدت الدكتورة أحلام حنفي على دور المرأة العظيم و كيفية حفاظها على تماسك الوطن خلال حرب اكتوبر، واشارت الى الدور الانساني للسيدة الفاضلة جيهان السادات حين وقفت فى الخطوط الخلفية بكل تفان وإخلاص مع سيدات مصر يؤازرن أبطال وصناع النصر من الجنود والضباط الجرحى والمصابين فى كل المستشفيات ويقدمن الدعم النفسي لهن .





وأكدت الدكتورة سهام جبريل على الدور الفريد للمرأة المصرية خلال حرب اكتوبر المجيدة مضيفة أنها صمام الأمان للاسرة المصرية .





كما اشارت الى ان المرأة المصرية تعيش ازهى عصورها فى ظل إرادة سياسية تؤمن بأهمية مشاركتها فى بناء الوطن مؤكدة أن التاريخ دائما يذكر دور المرأة وكفاحها من أجل علية الوطن وازدهاره .





وأكد اللواء الدكتور نصر سالم مدرس الإستراتيجيات بأكاديمية ناصر العسكرية أننا أتينا اليوم لتكريم المرأة المصرية تقديرا لدورها وتأثيرها الكبير فى انتصار أكتوبر المجيد مستعرضا ما قدمته القوات المسلحة المصرية خلال حرب أكتوبر المجيدة وتحويل الهزيمة فى ١٩٦٧ إلى انتصار كبير فى اكتوبر ١٩٧٣ .





وجه اللواء علي حفظي محافظ شمال سيناء الأسبق ومستشار أكاديمية ناصر العسكرية تحية إلى شهداء مصر مؤكدا ان مصر هى البلد الوحيدة التي لم تتغير حدودها وهويتها رغم تعرضها للاحتلال لأكثر من ١٥٠٠ عام، ـكما أوضح اللواء على حفظى أن الأراضى المصرية احتاجت ٢٢ عاما لاسترجاعها كاملة مضيفا أن تلك المعركة احتاجت تدخلات عسكرية وسياسية .





واكد حفظى على الدور الكبير الذي تلعبه المرأة المصرية والقوى الناعمة فى النهوض الوطن .





تضمنت الندوة عرض فيلما تسجيليا عن حرب أكتوبر وعرض موسيقى للفرقة الموسيقية للمركز النموذجى للمكفوفين.



