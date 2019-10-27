السعودية: منتدى مسك للإعلام رفع الوعى للشباب العربى لتطوير القدرات.. فيديو

قال يوسف الحمادى ، رئيس اللجنة الإعلامية لمنتدى مسك الإعلامى ، إن أهداف المنتدى رفع الوعى لدى الشباب العربى بإستخدام الأدوات والمهارات اللازمة لتطوير قدراتهم.





وكشف يوسف الحمادى ، خلال لقاء خاص عرضه برنامج صباحك مصرى والمذاع عبر فضائية MBC مصر ، إن منتدى مسك للإعلام سيناقش أيضأ محاور المساهمة فى تحقيق ريادة إعلامية لأبناء العالم العربى.





وأوضح يوسف الحمادى ، أن منتدى مسك للإعلام سيتناول أيضأ تسريع نقل المهارات للشباب واستكشاف الفرص المتاحة أمامهم عبر 10 ورش عمل تناقش صحافة الهواتف الذكية ، إعلام الأزمات وذلك بمشاركة 8 شركات ناشئة من مصر، السعودية والأردن وإعطائهم الفرصة للقاء المهتمين بالشأن الإعلامى فى مصر لتبادل وجهات النظر.



