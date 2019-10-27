السعودية: منتدى مسك للإعلام رفع الوعى للشباب العربى لتطوير القدرات.. فيديو

قال يوسف الحمادى ، رئيس اللجنة الإعلامية لمنتدى مسك الإعلامى ، إن أهداف المنتدى رفع الوعى لدى الشباب العربى بإستخدام الأدوات والمهارات اللازمة لتطوير قدراتهم.
وكشف يوسف الحمادى ، خلال لقاء خاص عرضه برنامج صباحك مصرى والمذاع عبر فضائية MBC مصر ، إن منتدى مسك للإعلام سيناقش أيضأ محاور المساهمة فى تحقيق ريادة إعلامية لأبناء العالم العربى.
وأوضح يوسف الحمادى ، أن منتدى مسك للإعلام سيتناول أيضأ تسريع نقل المهارات للشباب واستكشاف الفرص المتاحة أمامهم عبر 10 ورش عمل تناقش صحافة الهواتف الذكية ، إعلام الأزمات وذلك بمشاركة 8 شركات ناشئة من مصر، السعودية والأردن وإعطائهم الفرصة للقاء المهتمين بالشأن الإعلامى فى مصر لتبادل وجهات النظر.
يذكر أن منتدى مسك للإعلام قد إنطلق أمس السبت والذى نظمه مركز المبادرات في مؤسسة محمد بن سلمان الخيرية "مسك الخيرية" ليوم واحد، تحت موضوع "التحولات الذكية في صناعة الإعلام".