Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

السعودية: منتدى مسك للإعلام رفع الوعى للشباب العربى لتطوير القدرات.. فيديو

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 03:43 م
يوسف الحمادى ، رئيس
يوسف الحمادى ، رئيس اللجنة الإعلامية لمنتدى مسك الإعلامى
Advertisements
شيرين عادل
قال يوسف الحمادى ، رئيس اللجنة الإعلامية لمنتدى مسك الإعلامى ، إن أهداف المنتدى رفع الوعى لدى الشباب العربى بإستخدام الأدوات والمهارات اللازمة لتطوير قدراتهم.

وكشف يوسف الحمادى ، خلال لقاء خاص عرضه برنامج صباحك مصرى والمذاع عبر فضائية MBC مصر ، إن منتدى مسك للإعلام سيناقش أيضأ محاور المساهمة فى تحقيق ريادة إعلامية لأبناء العالم العربى.

وأوضح يوسف الحمادى ، أن منتدى مسك للإعلام سيتناول أيضأ تسريع نقل المهارات للشباب واستكشاف الفرص المتاحة أمامهم عبر 10 ورش عمل تناقش صحافة الهواتف الذكية ، إعلام الأزمات وذلك بمشاركة 8 شركات ناشئة من مصر، السعودية والأردن وإعطائهم الفرصة للقاء المهتمين بالشأن الإعلامى فى مصر لتبادل وجهات النظر. 

يذكر أن منتدى مسك للإعلام قد إنطلق أمس السبت والذى نظمه مركز المبادرات في مؤسسة محمد بن سلمان الخيرية "مسك الخيرية" ليوم واحد، تحت موضوع "التحولات الذكية في صناعة الإعلام".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

منتدى مسك للإعلام ينطلق من القاهرة بمشاركة 12 دولة

توظيف التكنولوجيا ومواجهة التزييف.. منتدى مسك للإعلام السعودي يعقد بالقاهرة السبت

تطبيقات الذكاء الاصطناعي وحلول إعلامية.. مؤتمر بالقاهرة برعاية ولي العهد السعودي

ينطلق السبت.. ننشر تفاصيل مؤتمر مسك للإعلام بالقاهرة .. صور

السفير حسام زكي: وجود وزارات الإعلام في بعض المجتمعات أمر ضروري لتصحيح المعلومات المغلوطة

علي عطا: اختيار القاهرة لمؤتمر مسك يعكس عمق العلاقات بين مصر والسعودية

ترشيحاتنا

دلتا فورس.. كل ما تريد معرفته عن الوحدة الخاصة التي قتلت البغدادي وبن لادن

قتل مع سبق الإصرار.. المتهمون بقتل البنا يواجهون توقيع أقصى عقوبة

شاهد.. الأرصاد السعودية تحذر دول بحر العرب.. إعصار كيار يتحول إلى مدمر

تعادل ثروة حقيقية.. لن تتخيلي سعر إطلالة أحلام في The Voice

شاهد.. لحظة دخول المتهم محمد راجح لثاني جلسات محاكمته في قتل البنا

الولايات المتحدة: تأكدنا من مقتل أبو بكر البغدادى بعد فحص الحمض النووي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مثيرة وصادمة.. 20 إطلالة وضعت إليسا في ورطة مع جمهورها

تعادل ثروة حقيقية.. لن تتخيلي سعر إطلالة أحلام في The Voice

البطارخ موسم الغني والفقير بدمياط.. تصل أسعارها لـ 800 جنيه وتخفض سعر البوري