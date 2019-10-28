اقتصادية البرلمان تستعد لمناقشة تعديل قانون سوق رأس المال



قال النائب حسن السيد ، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان إن اللجنة تضع على أجندتها خلال دور الانعقاد الحالى مناقشة 4 مشروعات قوانين سيكون لها الأولوية فى المناقشة لعدم مناقشتها فى دور الانعقاد الماضى.



وأشار السيد فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن مشروعات القوانين هى مشروع قانون نقابة التجاريين وحرية المنافسة وعدم الاحتكار والتمويل الاستهلاكي ، بالإضافة إلى تعديل قانون هيئة سوق رأس المال.



وأكد أن اللجنة من المقرر أن تبدأ اجتماعاتها المقبلة بمناقشة تعديل قانون سوق رأس المال.



كان الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، رفع الجلسة العامة للبرلمان الأسبوع الماضى بعد انعقاد استمر قرابة 7 ساعات، حيث من المقرر أن يعود المجلس للانعقاد الأحد 3 نوفمبر المقبل.



وشهدت الجلسة مناقشة مجموعة من طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة الموجهة لوزير الإسكان، الدكتور عاصم الجزار، وتم خلالها استعراض كافة المشكلات الخاصة بالصرف الصحي ومياه الشرب، وكذلك الإسكان الاجتماعي.



وأمام اعتراض بعض النواب، لعدم الحصول على الكلمة وعرض مشكلاتهم، أكد الدكتور علي عبد العال، أنه سيكون هناك جلسة أخرى لوزير الإسكان، لعرض كافة المشكلات.

