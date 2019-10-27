Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أبو ريدة: مونديال الأندية لن يتعارض مع كأس الأمم الأفريقية

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 03:38 م
أبو ريدة
أبو ريدة
Advertisements
القسم الرياضي
أكد المهندس هاني أبوريدة، عضو المجلس التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أنه حرص كممثل للكرة الأفريقية في فيفا خلال مشاركته في اجتماعات الكونجرس ولجان الاتحاد الدولي لكرة القدم في الصين ، للتخطيط لإطلاق كأس العالم للأندية بشكلها الجديد، على عدم تعارض مواعيد البطولة مع كأس الأمم الأفريقية.

وأضاف أبو ريدة أن مسؤولي المسابقات في الاتحاد الدولي أكدوا أن جداول المنافسات ستراعي منح الوقت والراحة اللازمة للاعبي قارة أفريقيا ليتمكنوا من المشاركة مع منتخباتهم وأنديتهم بما لا يؤثر سلبيا سواء في مشاركاتهم بكأس العالم للأندية أو بطولة الأمم الأفريقية .

ونوه أبو ريدة بالعائد الفني والاقتصادي الكبير الذي يعود على الكرة الأفريقية وأنديتها بالمشاركة في هذه البطولة العالمية، مما يساهم في تطوير الكرة بأفريقيا والمنافسات في بطولات الأندية بها.

وركز أبوريدة على عظمة الأندية المصرية وفي مقدمتها الأهلي والزمالك، متمنيا لهما ولممثلي الكرة المصرية التوفيق خلال بطولات الأندية الأفريقية للتأهل والمشاركة في تلك البطولة العالمية، لما سيحققه من طفرة كبيرة في تطوير كرة القدم المصرية.

وكان كونجرس فيفا أقر نظاما وموعدا جديدا لبطولة كأس العالم للأندية، حيث ستقام النسخة الأولى من البطولة الوليدة بالصين في الفترة من يونيو وحتى يوليو ٢٠٢١، بمشاركة ٢٤ فريقا، وكان هناك تخوفا من تعارض مواعيد البطولة الجديدة مع مواعيد إقامة كأس الأمم الأفريقية التي تقام في الصيف كل عامين، ويعد هذا أول تصريح من مسئول رفيع المستوى بالاتحاد الدولي فيما يتعلق بهذا الشأن.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رسميا.. الصين تستضيف أكبر نسخة من بطولة كأس العالم للأندية 2021

مونديال الصين لـ الأندية يثير أزمة بين الفيفا والكاف.. تفاصيل

فاطمة سامورا كلمة السر في حل أزمة الفيفا والكاف بمونديال الصين

ترشيحاتنا

فيديوجراف| تأثير ثمرة واحدة من الرمان على الجسم

قناة LTC : نحترم المجلس الأعلى للإعلام ونلتزم بضوابطه

مفاجأة.. ميتسوبيشي تودع الشارك وتطرح جراند لانسر 2020 بشكلها الجديد.. شاهد

شاهد.. أم تنقذ طفلها من الموت المحقق في اللحظة الأخيرة

تعادل ثروة حقيقية.. لن تتخيلي سعر إطلالة أحلام في The Voice

ستار أمني.. كواليس من محاكمة محمد راجح في قضية ضحية الشهامة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مثيرة وصادمة.. 20 إطلالة وضعت إليسا في ورطة مع جمهورها

تعادل ثروة حقيقية.. لن تتخيلي سعر إطلالة أحلام في The Voice

البطارخ موسم الغني والفقير بدمياط.. تصل أسعارها لـ 800 جنيه وتخفض سعر البوري