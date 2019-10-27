أبو ريدة: مونديال الأندية لن يتعارض مع كأس الأمم الأفريقية

أكد المهندس هاني أبوريدة، عضو المجلس التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أنه حرص كممثل للكرة الأفريقية في فيفا خلال مشاركته في اجتماعات الكونجرس ولجان الاتحاد الدولي لكرة القدم في الصين ، للتخطيط لإطلاق كأس العالم للأندية بشكلها الجديد، على عدم تعارض مواعيد البطولة مع كأس الأمم الأفريقية.



وأضاف أبو ريدة أن مسؤولي المسابقات في الاتحاد الدولي أكدوا أن جداول المنافسات ستراعي منح الوقت والراحة اللازمة للاعبي قارة أفريقيا ليتمكنوا من المشاركة مع منتخباتهم وأنديتهم بما لا يؤثر سلبيا سواء في مشاركاتهم بكأس العالم للأندية أو بطولة الأمم الأفريقية .



ونوه أبو ريدة بالعائد الفني والاقتصادي الكبير الذي يعود على الكرة الأفريقية وأنديتها بالمشاركة في هذه البطولة العالمية، مما يساهم في تطوير الكرة بأفريقيا والمنافسات في بطولات الأندية بها.



وركز أبوريدة على عظمة الأندية المصرية وفي مقدمتها الأهلي والزمالك، متمنيا لهما ولممثلي الكرة المصرية التوفيق خلال بطولات الأندية الأفريقية للتأهل والمشاركة في تلك البطولة العالمية، لما سيحققه من طفرة كبيرة في تطوير كرة القدم المصرية.



وكان كونجرس فيفا أقر نظاما وموعدا جديدا لبطولة كأس العالم للأندية، حيث ستقام النسخة الأولى من البطولة الوليدة بالصين في الفترة من يونيو وحتى يوليو ٢٠٢١، بمشاركة ٢٤ فريقا، وكان هناك تخوفا من تعارض مواعيد البطولة الجديدة مع مواعيد إقامة كأس الأمم الأفريقية التي تقام في الصيف كل عامين، ويعد هذا أول تصريح من مسئول رفيع المستوى بالاتحاد الدولي فيما يتعلق بهذا الشأن.