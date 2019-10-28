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سيارات

بعد احتجازها بالجمارك.. أخيرا فولفو volvo xc40 بتصميم جديد مثير للجدل في مصر | أسعار ومواصفات

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 11:01 ص
فولفو xc40
فولفو xc40
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اشرف عطية
أعلن عز العرب وكيل فولفو في مصر عن موديل جديد يطرح في مصر خلال أيام وهو موديل فولفو XC40 الذي تقدمه الشركة الأسبوع القادم في مصر وهي سيارة تعتبر من السيارات متعددة الاستخدامات المدمجة الحجم وستأتي إلي مصر بمحرك 4 سلندر 2000 سي سي بقوة تصل إلى 247 حصانا متصلا بفتيس أوتوماتيك 8 سرعات.

فولفو xc40

يمكن للسيارة volvo xc40 التسارع من 0 كم إلى 100 كم في خلال 6.5 ثانية وسرعتها القصوي 230 كم في الساعة وكانت الشركة قد واجهت مشكلة في الفترة الأخيرة تتمثل في احتجاز 400 سيارة في الجمارك بسبب مشكلة الدفع الرباعي والجي بي اس وهي المشكلة التي حلت بالفعل وتم الإفراج عن السيارات بالفعل.

volvo xc40

أسعار فولفو XC40 في مصر قد تتراوح بين 650 و750 ألف جنيه.
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