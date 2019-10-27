Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

عبد الناصر خطاب يخوض انتخابات نادي 6 أكتوبر على مقعد الرئيس

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 03:41 م
عبد الناصر خطاب
عبد الناصر خطاب
Advertisements
ياسمين تيسير
قرر المستشار عبد الناصر خطاب، خوض انتخابات نادي 6 أكتوبر، والمقرر لها الجمعة 29 نوفمبر القادم على مقعد الرئيس، وذلك على رأس قائمة تضم حسام رفعت نائبا، والدكتور محمد فوزي أمينا للصندوق وعدد من الأعضاء الواعدين.

وكان خطاب قد تولى رئاسة نادى 6 أكتوبر لمدة عام بقرار من وزير الشباب لمدة عامين، إلى حين تم إجراء انتخابات للنادى فاز بها المجلس الذى صدر حكما بحله.

وكانت محكمة 6 أكتوبر الكلية، قضت بتنفيذ حكم لجنة تسوية المنازعات باللجنة الأولمبية، بحل مجلس إدارة نادي 6 أكتوبر الرياضي، وذلك فى الدعوى التى أقامها المستبعدين من الترشح فى الانتخابات الأخيرة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حيثيات حكم القضاء الإدارى برفض دعوى العتال لوقف انتخابات الزمالك.. مستندات

القضاة: فتح باب الترشح لانتخابات النادي 21 أكتوبر

ترشيحاتنا

يحسم الأمر غدا.. قرار جديد من إدارة الأهلي بسبب مباراة النجم الساحلي

تصميم عربى.. جنيفر لوبيز بفستان زفاف يثير الجدل

الولايات المتحدة: تأكدنا من مقتل أبو بكر البغدادى بعد فحص الحمض النووي

قتل مع سبق الإصرار.. المتهمون بقتل البنا يواجهون توقيع أقصى عقوبة

شاهد.. أم تنقذ طفلها من الموت المحقق في اللحظة الأخيرة

بجانب 26 ألف شاشة تفاعلية.. رئيس الوزراء: التعاقد على 650 ألف تابلت لطلاب المدارس

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مثيرة وصادمة.. 20 إطلالة وضعت إليسا في ورطة مع جمهورها

تعادل ثروة حقيقية.. لن تتخيلي سعر إطلالة أحلام في The Voice

البطارخ موسم الغني والفقير بدمياط.. تصل أسعارها لـ 800 جنيه وتخفض سعر البوري