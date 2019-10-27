عبد الناصر خطاب يخوض انتخابات نادي 6 أكتوبر على مقعد الرئيس

قرر المستشار عبد الناصر خطاب، خوض انتخابات نادي 6 أكتوبر، والمقرر لها الجمعة 29 نوفمبر القادم على مقعد الرئيس، وذلك على رأس قائمة تضم حسام رفعت نائبا، والدكتور محمد فوزي أمينا للصندوق وعدد من الأعضاء الواعدين.



وكان خطاب قد تولى رئاسة نادى 6 أكتوبر لمدة عام بقرار من وزير الشباب لمدة عامين، إلى حين تم إجراء انتخابات للنادى فاز بها المجلس الذى صدر حكما بحله.



وكانت محكمة 6 أكتوبر الكلية، قضت بتنفيذ حكم لجنة تسوية المنازعات باللجنة الأولمبية، بحل مجلس إدارة نادي 6 أكتوبر الرياضي، وذلك فى الدعوى التى أقامها المستبعدين من الترشح فى الانتخابات الأخيرة.