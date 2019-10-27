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رياضة

وزير الرياضة يبحث الاستعدادات النهائية لأمم أفريقيا تحت 23 سنة

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 04:33 م
اشرف صبحي
اشرف صبحي
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ريهام بكير
عقد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى اجتماعًا بمقر الوزارة مع اللجنة المنظمة لبطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة لكرة القدم والمؤهلة للدورة الأوليمبية طوكيو 2020 والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر 2019.

حضر الاجتماع عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية المعينة لإدارة شئون الاتحاد المصرى لكرة القدم وممثلو مختلف الجهات الأمنية المعنية وممثلو استادات القاهرة والسلام وممثلو الشركات المعنية بتذاكر المباريات والشركة الأمنية الخاصة بتأمين المباريات واللجان الفنية المنظمة للبطولة.

وناقش وزير الرياضة خلال الاجتماع كافة الموضوعات والتفصيلات المتعلقة بتنظيم البطولة، لوضع اللمسات النهائية لها ، وتضمن ذلك التجهيزات وكافة الاستعدادات الخاصة باستادى القاهرة والسلام وجاهزيتهما لاستقبال المباريات والحضور الجماهيري، وأماكن طرح تذاكر المباريات واسعار فئاتها والبنية المعلوماتية والمراكز الصحفية، وحفلى الافتتاح والختام واللذان سيتسمان وفقًا لما استعرضه الوزير بالبساطة وعدم التكلف مع ضرورة التميز بما يعكس الصورة الحضارية والمكانة والريادة المصرية الرياضية أفريقيًا وعالميًا.

واستعرضت لجان البطولة الاستعدادات والمتطلبات الخاصة بكل لجنة على حدة، بما في ذلك لجان الملاعب والاستادات والصحة والمعلومات والتذاكر والمالية والإعلامية والمتطوعين وكافة الأمور الإدارية والفنية واللوجستية المتعلقة بالتنظيم.

وتم الاتفاق على عقد اجتماع يوم السبت المقبل 2 نوفمبر، لاستعراض الموقف النهائي لجميع إجراءات وأعمال التنظيم ، وذلك بخلاف الاجتماعات الفنية التي ستكون على مدار الساعة من اليوم وحتى انطلاق فعاليات ومباريات البطولة في 8 نوفمبر 2019.
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