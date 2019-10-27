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برلمان

أسرة طلاب من أجل مصر تعرض فيلم الممر بجامعة دمياط

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 03:34 م
فيلم الممر
فيلم الممر
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تنظم ادارة رعاية الشباب بجامعة دمياط بالتنسيق مع اعضاء اسرة طلاب من أجل مصر ندوة تثقيفية بمناسبة ذكرةى انتصارات حرب أكتوبر بقاعة المؤتمرات بكلية الإداب يتخللها استعراض فيلم الممر وبعض الأغاني الوطنية.

كما تنظم إدارة رعاية الشباب بجامعة جنوب الوادي بقنا بالتنسيق مع أعضاء الأسرة طلاب من أجل مصر ندوة بعنوان الحوار مع الشباب اليوم بمسرح الجامعة بالحرم الجامعي يتحدث فيه الداعية الحبيب علي الجفري وذلك بمشاركة 1500 من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

كما تنظم إدارة رعاية الشباب بمحافظة المنيا مهرجانا للأنشطة الطلابية في الفترة من 27 إلى 29 أكتوبر بالصالة المغطاة بالجامعة وتتضمن بعض المسابقات الرياضية والبدنية والفنية وتقديم الجوائز العينية للطلاب المتميزة وذلك بمشاركة 1000 طالب وطالبة وبحضور رئيس الجامعة وعمداء الكليات.
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