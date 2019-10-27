محافظ الدقهلية : لن نتأخر عن مطالب أبناء دكرنس



ووجه محافظ الدقهلية، مجلس إدارة النادي بوضع تصور ورؤية لتطوير النادي لإعادة استئناف الأعمال مرة أخرى واعتماد مبالغ مالية من قبل وزارة الشباب والرياضة للانتهاء من تطوير المبني الاجتماعي كمرحلة أولى ودخوله الخدمة ليستفيد منه أبناء دكرنس على أن يتم الانتهاء من انشاء حمام السباحة كمرحلة ثانية فور توفير اعتمادات مالية.



وأكد محافظ الدقهلية ، أنه يعمل بكل جهد من أجل استئناف العمل داخل النادي في أسرع وقت ممكن، وأكد أن الاعمال ستتم على مراحل زمنية متتالية وفقا لجدول زمني محدد طبقا للاعتمادات المالية.







وقال شاروبيم، إن محافظة الدقهلية لم ولن تتأخر في أي لحظة عن مطالب ابناء الدقهلية وأبناء دكرنس وشبابها زهرة المستقبل وأمل مصر الواعد.