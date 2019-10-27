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محافظات

محافظ الدقهلية : لن نتأخر عن مطالب أبناء دكرنس

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 04:44 م
همت الحسينى
قام الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية ، اليوم بجولة داخل نادي دكرنس الرياضي يرافقه النائب مكرم رضوان عضو مجلس النواب تفقد خلالها الأعمال المتوقفة في حمام السباحة والمبني الاجتماعي.

وقال شاروبيم، إن محافظة الدقهلية لم ولن تتأخر في أي لحظة عن مطالب ابناء الدقهلية وأبناء دكرنس وشبابها زهرة المستقبل وأمل مصر الواعد.

ووجه محافظ الدقهلية، مجلس إدارة النادي بوضع تصور ورؤية لتطوير النادي لإعادة استئناف الأعمال مرة أخرى واعتماد مبالغ مالية من قبل وزارة الشباب والرياضة للانتهاء من تطوير المبني الاجتماعي كمرحلة أولى ودخوله الخدمة ليستفيد منه أبناء دكرنس على أن يتم الانتهاء من انشاء حمام السباحة كمرحلة ثانية فور توفير اعتمادات مالية.

وأكد محافظ الدقهلية ، أنه يعمل بكل جهد من أجل استئناف العمل داخل النادي في أسرع وقت ممكن، وأكد أن الاعمال ستتم على مراحل زمنية متتالية وفقا لجدول زمني محدد طبقا للاعتمادات المالية.


محافظ الدقهلية : لن نتأخر عن مطالب أبناء دكرنس
محافظ الدقهلية : لن نتأخر عن مطالب أبناء دكرنس
محافظ الدقهلية : لن نتأخر عن مطالب أبناء دكرنس
محافظ الدقهلية : لن نتأخر عن مطالب أبناء دكرنس
محافظ الدقهلية : لن نتأخر عن مطالب أبناء دكرنس
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