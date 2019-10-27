Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

الداخلية تكشف حقيقة وجود تعذيب فى السجون

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 03:40 م
سجن
سجن
Advertisements
ماجدة بدوى
نفي اللواء أشرف عز العرب مساعد أول وزير الداخلية لقطاع السجون، ما يُشاع من بعض المنظمات الخارجية، حول وجود تعذيب في السجون.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية للجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، اليوم الأحد، منطقة سجون المنيا والتى تضم السجن شديد الحراسة والليمان، فى إطار سلسلة الزيارات التفقدية التى تقوم بها اللجنة.

وفي هذا الصدد أكد النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان، عدم وجود انتهاكات يتعرض لها المساجين داخل السجون من واقع الحديث معهم خلال الزيارات البرلمانية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وفد برلماني للجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب يتفقد أحد سجون الصعيد

حقوق إنسان النواب: بيان البرلمان الأوروبي محاولات بائسة لتشويه الدولة المصرية

ترشيحاتنا

ستار أمني.. كواليس من محاكمة محمد راجح في قضية ضحية الشهامة

رقم خيالى.. سعر ومواصفات بي ام دبليو الفئة السابعة 2020 BMW 7 series في مصر.. شاهد

اخبار الرياضة.. أحمد حجازي على رادار الأهلى.. وريال مدريد يفاوض رونالدو للعودة

على مدار شهر.. كيف تم تتبع تحركات البغدادي وعائلته

شاهد.. الغارة الجوية الأمريكية التى قتلت زعيم داعش أبو بكر البغدادى

ما أفضل مكان لدفن الميت.. الإفتاء تجيب

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مثيرة وصادمة.. 20 إطلالة وضعت إليسا في ورطة مع جمهورها

تعادل ثروة حقيقية.. لن تتخيلي سعر إطلالة أحلام في The Voice

البطارخ موسم الغني والفقير بدمياط.. تصل أسعارها لـ 800 جنيه وتخفض سعر البوري