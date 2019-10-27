الداخلية تكشف حقيقة وجود تعذيب فى السجون

نفي اللواء أشرف عز العرب مساعد أول وزير الداخلية لقطاع السجون، ما يُشاع من بعض المنظمات الخارجية، حول وجود تعذيب في السجون.



جاء ذلك خلال الجولة التفقدية للجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، اليوم الأحد، منطقة سجون المنيا والتى تضم السجن شديد الحراسة والليمان، فى إطار سلسلة الزيارات التفقدية التى تقوم بها اللجنة.



وفي هذا الصدد أكد النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان، عدم وجود انتهاكات يتعرض لها المساجين داخل السجون من واقع الحديث معهم خلال الزيارات البرلمانية.

