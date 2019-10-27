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أخبار العالم

منتدى الشحن بالخليج.. مسئول كويتي يكشف: نتأثر بتغير الاقتصاد العالمي

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 03:44 م
منتدى شركات
منتدى شركات الشحن الخليجية
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صرح مسئول كويتي كبير في شركة ناقلات النفط الكويتية (KOTC) اليوم الأحد بأن أنشطة الشحن وتدفق البضائع تتأثر بتأثر حالة الاقتصاد العالمي.

وقال المسئول الكويتي، الرئيس التنفيذي بالنيابة لـ KOTC علي شهاب، متحدثا على هامش منتدى شركات الشحن الخليجية؛ اليوم الأحد، إن «الاقتصاد العالمي المزدهر سيعزز أنشطة الشحن في جميع أنحاء العالم» 

وكشف عن أنه في عام 2000، شهدت أنشطة الشحن طفرة هائلة، لافتا إلى أنه مع ظهور الأزمة الاقتصادية العالمية بعد بضع سنوات، تأثر مشهد الشحن بشدة في الأزمة. 

وأكد شهاب أن الشحن يمثل حوالي 90٪ من الأنشطة التجارية ويتشابك مع وضع الاقتصاد العالمي، مشيرا إلى أن المنتدى الحالي يعد خطوة جيدة لقياس آخر التطورات الاقتصادية الدولية، مضيفًا أن الحدث سيركز أيضًا على الآثار البيئية للشحن.

وأشار شهاب إلى أن العالم يهدف إلى خفض انبعاثات الكربون بنسبة 50 في المائة بحلول عام 2050 مع تركيز الجهود أيضًا على القضاء على المشكلة لمدة 80 عامًا إذا أمكن ذلك.

وتنظم KOTC المنتدى سنويًا منذ عام 2013.
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