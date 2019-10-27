5.4 مليار جنيه إجمالي الأقساط المحصلة عن التأمين التكافلي في الأشهر الثمانية الأولى من 2019.. الرقابة المالية: صرف 21 مليون جنيه من الفائض المستحق لعملاء الشركات على أوجه الخير

هيئة الرقابة المالية:

البدء في صرف 21 مليون جنيه من الفائض المستحق لعملاء شركات التأمين التكافلي على أوجه الخير 5.4 مليار جنيه جملة الأقساط المحصلة عن التأمين التكافلي خلال ثمانية أشهر الأولى من عام 2019





أعلن الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، ارتفاع أقساط نشاط التأمين التكافلي بمعدل تغير قدره 116.4% خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2019، حيث بلغت جملة الأقساط المحصلة عن نشاط التأمين التكافلي “حياة – ممتلكات” خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2019 حوالي 5.4 مليار جنيه، مقارنة ب 2.5 مليار جنيه عن نفس الفترة من عام 2018، بينما ارتفعت قيمة التعويضات المسددة من شركات التأمين التكافلي لحوالي 928.6 ملايين جنيه خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2019، مقارنة ب 591 مليون جنيه عن الفترة المماثلة من عام 2018 وبمعدل تغير قدره 56.9%





وقال رئيس الهيئة إنه فيما يخص الفائض غير الموزع المستحق لعملاء شركات التأمين التكافلي ومرّ عليه أكثر من ثلاث سنوات على استحقاقه، والاتفاق على التبرع به إلى جهات الخير والبر وعليه فقد اجتمعت اللجنة المشكلة بقرار من رئيس الهيئة رقم “1129” لسنة 2019 لوضع آليات للتصرف في أرصدة الفائض المستحق لحملة وثائق التأمين “المشتركين” بشركات التأمين التكافلي برئاسة المستشار رضا عبد المعطى نائب رئيس الهيئة وعضوية الأعضاء المنتدبين لشركات التأمين التكافلى البالغ عددها 10 شركات - تكتتب ستة منها في فرع الممتلكات والمسؤوليات وأربع في الحياة- وبمشاركة ممثل عن أعضاء لجان الرقابة الشرعية.





وأضاف الدكتور عمران أن اللجنة استعرضت معايير وآليات الصرف المقترحة من جانب شركات التأمين التكافلي، واتفقت على الالتزام بعدد من المعايير عند التبرع- جاء في مقدمتها - أن يقتصر التبرع علي الكيانات القانونية المسجلة والخاضعة لرقابة الدولة وكذا الحالات الإنسانية والمرضية للعاملين بالشركات وأسرهم.





وشدّد رئيس الهيئة على أن تراعى اللجنة عند إعمال شؤونها في تحديد الجهات التي يؤول لها التبرع بناء على ترتيبها " الأكثر احتياجا " أثناء استعراض الطلبات والمقترحات المعروضة.





وكشف المستشار رضا عبد المعطي، رئيس اللجنة، عن قرار اللجنة باتفاق كامل أعضائها على قيام الشركة المصرية للتأمين التكافلي – ممتلكات بالتبرع بمبلغ 10 ملايين جنيه من المبالغ المستحقة عليها للصندوق الخيري للتعليم الخاضع لإشراف وزارة التخطيط كدفعة أولي، وكذا تبرع شركة بيت التأمين المصري السعودي بمبلغ 10 ملايين جنيه من المبالغ المستحقة عليها لصندوق ذوي الإعاقة لدعم المعاقين الخاضع لإشراف وزارة التضامن الاجتماعي كمرحلة أولي بالإضافة إلى تبرع شركة وثاق للتامين التكافلي بمبلغ 1.2 مليون جنيه كدفعة أولي من المبالغ المستحقة عليها لمستشفى أبو الريش وذلك في شكل تبرعات عينية.





وذكر "عبد المعطي" أن اللجنة تباشر عملها نفاذًا لما قرّرته الهيئة من التبرع بالفوائض المستحقة لعملاء شركات التأمين التكافلي في أوجه الخير، بعدما تبين للهيئة عبر فحصها الدوري لشركات التأمين التكافلي عدم تَقدٌم بعض حملة وثائق التأمين للحصول على نصيبهم من فائض صندوق حملة الوثائق لدى شركة التكافل التي تعاقد معها، وخاصةً إذا كان مبلغ الفائض محدود في الوثائق ذات الأقساط المنخفضة مثل التأمين الإجباري على السيارات.



