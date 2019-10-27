الإمارات دبي الوطني يفتتح خط ائتمان بـ 28 مليون دولار لشركة تصنيع بطاطس

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني- مصر؛ عن تقديم تمويل بـ 28 مليون دولار لإنشاء خط إنتاج لإحدى شركات البطاطس المصنعة الشهيرة بطاقة 50 ألف طن سنويا بمدينة العاشر من رمضان.



أضاف عمرو عزب، رئيس قطاع الائتمان بالبنك، في تصريحات له اليوم، أن التكلفة الاستثمارية للمشروع تبلغ 40 مليون دولار، موضحا أن التمويل يأتي في إطار دعم الاقتصاد القومي، إذ نجح البنك في مضاعفة حجم القروض للشركات بمعدل نمو بلغ 44% من خلال التركيز على دعم مشروعات البنية التحتية والتنمية العمرانية.



أوضح أن البنك مهتم بقوة في منح التمويل لقطاعات الأغذية والبنية التحتية والعقارات باعتبارها من القطاعات الاقتصادية الهامة والتي توفر المزيد من فرص العمل.

