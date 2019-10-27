علاج مجاني.. جامعة المنيا: فحص 155 مريضا في قرية الإسماعيلية ضمن قافلة طبية

أطلقت جامعة المنيا، قافلتها الطبية والخدمية للكشف على أهالي قرية الإسماعيلية التابعة لمركز المنيا، ضمن سلسلة من القوافل التي ينظمها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة للقرى المحرومة بالمحافظة، وذلك برعاية من الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن رئيس الجامعة بهدف تقديم الخدمات الصحية لأهالي القرية والحد من الأمراض المنتشرة عند الأطفال.



وأوضح الدكتور محمد جلال حسن، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، في بيان، اليوم الأحد، أن القافلة استقبلت 155 حالة مرضية تم توقيع الكشف عليهم بمقر الوحدة الصحية بالقرية، حيث تم توقيع الكشف على 65 حالة مخ واعصاب، و29 حالة من الأطفال، إلى جانب 29 حالة رمد و13 حالة انف واذن وحنجرة، بالإضافة إلى توقيع الكشف على 14 حالة مرضية في النساء والتوليد، و5 حالات عظام.



وأكد الدكتور محمد جلال، أن قافلة الجامعة قامت بتخصيص إحدى الغرف بالوحدة الصحية للقرية لصرف الأدوية العلاجية لأهالي القرية بالمجان، تخفيفًا عن كاهل المرضى، مشيرًا إلى أن القافلة ضمت عددًا من الأطباء والمتخصصين من أعضاء هيئة التدريس من كليات الطب والتمريض لتقديم خدمات طبية متميزة لأهالي القرية.



وأشرف على إطلاق القافلة الدكتور مجدي مصطفى كامل وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومنسق عام القوافل، وصلاح سيد يوسف المدير التنفيذي للقوافل.