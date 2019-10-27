فيديو جراف| تفاصيل نهاية البغدادي

أكد دونالد ترامب أن الولايات المتحدة كانت تبحث عن البغدادي وإلقاء القبض عليه وقتله وإن هذا كان أعلي أولوية في إدارته.



وأوضح دونالد ترامب أن القوات الأمريكية طاردته حتى انحشر في نفق تحت منزله وكان يصرخ، وسحب معه ثلاثة أطفال وقامت كلابنا بمطاردته داخل النفق وعند نهاية النفق قام بسحب فتيل تفجير السترة المفخخة والتي أدت لمقتله وتقطيع جثته إربًا ومصرع الثلاثة أطفال الذين كانوا معه.