إصابة شابين فى مشاجرة بالأسلحة البيضاء فى المنيا

أصيب شابان فى مشاجرة استخدما فيها الأسلحة البيضاء لخلافات سابقة بينهما بقرية صفط الشرقية التابعة لمركز المنيا.



تلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا إخطارا من اللواء مجدي سالم مدير البحث الجنائي بالمديرية تلقيه إشارة من عمليات النجدة بحدوث مشاجرة ومصابين بقرية صفط الشرقية.



وبانتقال قوات الأمن تبين حدوث المشاجرة بين كل من طرف أول: أسامة. ف. أ 22 سنة مصاب بجروح طعنية بالجهة اليمنى وطرف ثانى ياسر. ص. أ 21 سنه ومصاب بجروح في الذراع الأيسر



وكشفت التحريات حدوث مشادة كلامية بين الطرفين في وقت سابق بسبب احتكاك الطرف الأول بالطرف الثاني أثناء قيادته لدراجة بخارية بالقرية وتم الصلح والتراضي بين الطرفين آنذاك إلا أنه تجدد الخلاف أثناء تواجد الطرف الأول لإنهاء بعض أموره الشخصية تقابل مع الطرف الثاني وحدثت مشاجرة فيما بينهما تم ضبط الطرفين وتبادلوا الاتهامات، وتحرر محضر بالواقعة ، وتولت النيابة التحقيق .