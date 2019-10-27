Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

إصابة شابين فى مشاجرة بالأسلحة البيضاء فى المنيا

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 04:41 م
مشاجرة
مشاجرة
Advertisements
ايمن رياض
أصيب شابان فى مشاجرة استخدما فيها الأسلحة البيضاء لخلافات سابقة بينهما بقرية صفط الشرقية التابعة لمركز المنيا. 

تلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا إخطارا من اللواء مجدي سالم مدير البحث الجنائي بالمديرية تلقيه إشارة من عمليات النجدة بحدوث مشاجرة ومصابين بقرية صفط الشرقية.

وبانتقال قوات الأمن تبين حدوث المشاجرة بين كل من طرف أول: أسامة. ف. أ 22 سنة مصاب بجروح طعنية بالجهة اليمنى وطرف ثانى ياسر. ص. أ 21 سنه ومصاب بجروح في الذراع الأيسر

وكشفت التحريات حدوث مشادة كلامية بين الطرفين في وقت سابق بسبب احتكاك الطرف الأول بالطرف الثاني أثناء قيادته لدراجة بخارية بالقرية وتم الصلح والتراضي بين الطرفين آنذاك إلا أنه تجدد الخلاف أثناء تواجد الطرف الأول لإنهاء بعض أموره الشخصية تقابل مع الطرف الثاني وحدثت مشاجرة فيما بينهما تم ضبط الطرفين وتبادلوا الاتهامات، وتحرر محضر بالواقعة ، وتولت النيابة التحقيق .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

شاهد.. لحظة وصول محمد راجح إلى المحكمة لحضور ثاني جلسات محاكمته بقتل البنا

أحد المقربين له.. مفاجأة بشأن الرجل الذي دل على البغدادي.. صور

الإفتاء تحدد موعد إجازة المولد النبوي وغرة شهر ربيع الأول

وصول راجح المتهم الرئيسي و3 آخرين في مقتل البنا لمحكمة شبين الكوم لبدء ثاني جلسات المحاكمة

إحنا اللي عملنالك سعر.. راندا البحيري تهين جورج قرداحي بسبب ريهام سعيد

بعد مراقبة استمرت أسبوعين.. ترامب يكشف التفاصيل الكاملة لـ مقتل البغدادي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مين أحلى؟ .. أمهات النجوم يتألقن بفساتين أنيقة.. أبرزهن هنا الزاهد وملك قورة

مفاجأة.. ميتسوبيشي تودع الشارك وتطرح جراند لانسر 2020 بشكلها الجديد.. شاهد

الكيلو بـ 65 جنيها.. سيارات تجوب محلة منوف لبيع اللحوم بأسعار مخفضة