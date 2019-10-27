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محافظات

الري تنتهى من تأمين جسور برك الصرف الزراعي بالوادى الجديد

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 08:06 م
الري تنتهى من تأمين
الري تنتهى من تأمين جسور برك الصرف الزراعي بالوادى الجديد
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منصور ابو العلمين
أكد المهندس منصور ابراهيم مدير عام مصلحة المياه الجوفية والري بمحافظة الوادي الجديد الانتهاء من مشروع تعلية جسور 5 برك صرف ضخمة بمراكز المحافظة لمواجهة ارتفاع منسوب البرك استعدادًا لفصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة وزيادة كميات مياه الصرف الزراعي.

وقال إنه تم الانتهاء من تعلية جسور بركة عين الشيخ بمدينة الخارجة وبركتي الصرف في منطقة موط 3 وقرية القلمون بمركز الداخلة، وبركتي الصرف بقريتي النهضة واللواء صبيح بمركز الفرافرة.

وأكد أن جميع برك الصرف الزراعي بالمحافظة آمنة تمامًا، وجاري متابعة منسوب المياه بشكل مستمر من خلال لجنة مختصة تابعة لمصلحة الصرف الزراعي بالوادي الجديد، حيث يتوقع زيادة كميات المياه الواردة للبرك الخمسة، في ظل انخفاض درجات الحرارة بالمحافظة وقلة نسبة التبخير في مياه الري.
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