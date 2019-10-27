طوارئ لنقل خطوط المرافق لتوسعة طريق أسيوط الغربي بالفيوم

عقد اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، اجتماعًا مع كلٍ من المهندس هشام درة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم، والمهندس محمد الباهى وكيل وزارة الإسكان، والمهندسة عفاف راشد مدير عام الطرق، والمهندس محمد مصطفى مدير عام الصيانة بالمنطقة السادسة للهيئة العامة للطرق والكبارى بمحافظتى الفيوم وبنى سويف، لبحث الموقف التنفيذي لأعمال توسعة طريق أسيوط الصحراوي الغربى داخل نطاق محافظة الفيوم ونقل خطوط المرافق، لسرعة إنجاز الأعمال بهذا المشروع القومى.



استمع محافظ الفيوم لعرض حول ملامح مشروع تطوير طريق القاهرة اسيوط الصحراوى الغربى من محافظة الجيزة حتى محافظة المنيا مرورًا بمحافظة الفيوم، بطول 230 كم منها حوالى 70 كم بنطاق محافظة الفيوم، والذى بدأ تنفيذه منذ عام ونصف ويستمر حتى عام 2022، ويشمل المشروع توسعة طريق القاهرة أسيوط بإضافة طريق خدمة للنقل الثقيل بكل جهة من الطريق، مما يستلزم نقل جميع المرافق الموجودة بالطريق لتسهيل أعمال الصيانة والإصلاح فيما بعد.



كما استعرض اللقاء معوقات التمويل التى تواجه نقل خطوط المياه، حيث يتطلب المشروع تعديل مسار 3 خطوط هى الخط الناقل بمنطقة عزبة محمود السيد ورست الفيومى حتى مدخل دمو بقطر 630 مم، وخط من قرية قصر الباسل إلى الصوامع قطر 160 مم، وخط قطر 110 مم.



وكلف محافظ الفيوم، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم، ومدير عام الصيانة بالمنطقة السادسة للهيئة العامة للطرق والكبارى بمحافظتى الفيوم وبنى سويف، لإعداد تقرير مفصل بالأعمال المطلوب تنفيذها بالمشروع وما تم إنجازه منها، والاحتياجات والمعوقات التى تواجه التنفيذ على الوجه الأمثل، حتى يتسنى تذليل هذه العقبات والإسراع فى تنفيذ هذا المشروع.