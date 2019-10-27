محمد بركات يكشف عن مشاكل إعداد منتخب مصر خلال فترة توقف الدوري

كشف محمد بركات مدير المنتخب الأول لكرة القدم عن خطة الفراعنة خلال فترة توقف الدوري الممتاز من أجل الاستعداد لتصفيات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2020.



وأكد بركات في تصريحات تليفزيونية أن المنتخب لم يستفد بشكل جيد من فترة التوقف خاصة أن فريق الاهلي سيسافر للامارات من أجل خوض مباراة ودية يوم 3 نوفمبر المقبل.



وأضاف أن فريقي بيراميدز والمصري سيشاركان في الكونفدرالية يوم 3 نوفمبر، مشددا على أن اللاعبين سينضمون للمنتخب يوم 5 نوفمبر بينما ينضم المحترفون يوم 10 نوفمبر.



وتابع محمد بركات أن الوقت أصبح ضيقا للغاية من أجل الاستعداد للتصفيات.