Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

تربية نوعية المنوفية تهدى جدارية نحاسية لمعهد الكبد القومي

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 05:02 م
طلاب النوعية تهدى
طلاب النوعية تهدى جدارية نحاسية لمعهد الكبد القومي
Advertisements
قســم التعليم
قدم طلاب الدفعة ٢٧ قسم التربية الفنية بكلية التربية النوعية جامعة المنوفية جدارية نحاسية لمعهد الكبد القومى تحمل اسم المعهد كهدية للمعهد.

وتأتى الجدارية ضمن مشروع تخرج الطلاب بقسم التربية الفنية، وفعاليات الأسبوع الثقافى البيئى بالكلية وبروتوكول التعاون فى قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بين الكلية والمعهد.

وشهد الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية والدكتور أحمد القاصد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والدكتور هشام عبد الدايم عميد معهد الكبد القومي والدكتورة حنان يشار عميد التربية النوعية إهداء اللوحة ووضعها على جدار المعهد بحضور الدكتورة سحر عبد المنعم وكيل النوعية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتورة سميرة عزت وكيل المعهد لخدمة المجتمع وتنمية البيئة والطلاب المنفذين للوحة.

وقد أشاد رئيس الجامعة بعمل الطلاب والذى يدل على مهارة وقدرة احترافية عالية، وتمكن من أدوات عملهم لتخرج اللوحة بهذا الشكل المبدع، مؤكدا على أهمية استثمار وتشجيع هذه المواهب ودعمها الدائم.

وأوضحت الدكتورة ريهام خليل المدرس بقسم التربية الفنية بالنوعية والمشرفة على الطلاب أن الجدارية عبارة عن لوحة من النحاس تنتمى للفن الحروفى تستثمر المهارة الأدائية للطلاب فى المجال المعدنى وموجهه لخدمة المجتمع التعليمى.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جداريات تربية نوعية تزين سور جامعة الزقازيق

ترشيحاتنا

نجم الزمالك يقترب من الانضمام للمنتخب الأول

مثيرة وصادمة.. 20 إطلالة وضعت إليسا في ورطة مع جمهورها

بلاغ ضد طفلة تبلغ 4 سنوات.. والشرطة تذهب لمنزلها

شاهد.. لحظة وصول محمد راجح إلى المحكمة لحضور ثاني جلسات محاكمته بقتل البنا

شاهد.. مى عمر تشعل إنستجرام بإطلالة ساحرة

روسيا توجه صفعة لـ ترامب بشأن مقتل أبو بكر البغدادي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مين أحلى؟ .. أمهات النجوم يتألقن بفساتين أنيقة.. أبرزهن هنا الزاهد وملك قورة

مفاجأة.. ميتسوبيشي تودع الشارك وتطرح جراند لانسر 2020 بشكلها الجديد.. شاهد

الكيلو بـ 65 جنيها.. سيارات تجوب محلة منوف لبيع اللحوم بأسعار مخفضة