تربية نوعية المنوفية تهدى جدارية نحاسية لمعهد الكبد القومي

قدم طلاب الدفعة ٢٧ قسم التربية الفنية بكلية التربية النوعية جامعة المنوفية جدارية نحاسية لمعهد الكبد القومى تحمل اسم المعهد كهدية للمعهد.



وتأتى الجدارية ضمن مشروع تخرج الطلاب بقسم التربية الفنية، وفعاليات الأسبوع الثقافى البيئى بالكلية وبروتوكول التعاون فى قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بين الكلية والمعهد.



وشهد الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية والدكتور أحمد القاصد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والدكتور هشام عبد الدايم عميد معهد الكبد القومي والدكتورة حنان يشار عميد التربية النوعية إهداء اللوحة ووضعها على جدار المعهد بحضور الدكتورة سحر عبد المنعم وكيل النوعية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتورة سميرة عزت وكيل المعهد لخدمة المجتمع وتنمية البيئة والطلاب المنفذين للوحة.



وقد أشاد رئيس الجامعة بعمل الطلاب والذى يدل على مهارة وقدرة احترافية عالية، وتمكن من أدوات عملهم لتخرج اللوحة بهذا الشكل المبدع، مؤكدا على أهمية استثمار وتشجيع هذه المواهب ودعمها الدائم.



وأوضحت الدكتورة ريهام خليل المدرس بقسم التربية الفنية بالنوعية والمشرفة على الطلاب أن الجدارية عبارة عن لوحة من النحاس تنتمى للفن الحروفى تستثمر المهارة الأدائية للطلاب فى المجال المعدنى وموجهه لخدمة المجتمع التعليمى.