ندوة عن الإسعافات الأولية بكلية الهندسة بجامعة الفيوم

شهدت الدكتور جيهان واكب عميد كلية الهندسة ندوة عن الإسعافات الأولية التي نظمتها الكلية ، تحت رعاية الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم، بحضور الدكتور شريف العطار وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور محمود جمال مدرس مساعد بكلية الطب وعدد من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بالكلية.



وأكدت الدكتورة جيهان واكب على أهمية عقد ندوات الإسعافات الأولية باعتبارها من الندوات الإنسانية التي تعمل على زيادة الوعي لدى الطلبة والطالبات ولذلك تحرص الكلية على استضافة السادة أعضاء هيئة التدريس والمتخصصين لعقد مثل هذه الندوات.



وأشار الدكتور شريف العطار إلى أهمية تعريف الطلاب بأهمية الإسعافات الأولية وبخطوات ومبادئ تلك الإسعافات.



حاضر خلال الندوة الدكتور محمود جمال حيث تناول عدد من المحاور التي شملت العلامات الحيوية للإسعافات الأولية من النبض والتنفس ونسبة الأكسجين في الدم بالإضافة إلى تعريف الصدمة وأسبابها وهي عبارة عن فشل الدورة الدموية بسبب فقد الدم بالنزيف أو نوبة قلبية أو صدمة نفسية وعرف الاختناق وهو انسداد في مجرى التنفس بسبب جسم غريب مما قد يؤدي إلى الوفاة.



وأضاف أن التدخل السريع في عمل الإسعافات الأولية يسهم بقدر كبير في إنقاذ حياة العديد من المصابين والمرضى أثناء الحوادث متناولًا الأخطاء الشائعة التي يقوم بها المسعف أثناء تأدية عمله.



وتم خلال ندوة الإسعافات الأولية مشاركة الطلاب في عدد من التدريبات العملية.



