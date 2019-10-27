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برلمان

شلل في مدينة نصر نتيجة الأمطار.. تحرك برلماني ضد الحكومة بسبب أزمة الطقس

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 05:26 م
الامطار في القاهرة
الامطار في القاهرة
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حسن رضوان
تقدمت مرفت الكسان عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبد العال، بشأن أزمة الشلل المروري الذي تعرض له حي مدينة نصر بسبب هطول أمطار غزيرة.

وأضافت "الكسان" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الأمطار كشفت عن عدة نقاط أبرزها عدم وجود خطة واضحة من جانب الجهات المسؤولة للتصدي لأزمات الطقس المحتملة وعدم جاهزية البنية التحتية للتعامل مع ظروف الطقس المختلفة.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن من ضمن النقاط التي كشفت عنها الامطار عدم وجود خطة واضحة لوضع عازل لأعمدة الانارة حيث إن الامطار تهبط عمودية على هذه الاعمدة مما يؤدي إلى وجود صعق كهربائي يهدد حياة وسلامة المواطنين.

وأكدت النائب أنها قامت بتقديم طلب الاحاطة لكي يتم توجيهه إلى وزارة التنمية المحلية والجهات المعنية للتحقيق في هذا الأمر ووضع حلول نهائية تصب في مصلحة الدولة والمواطن.
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