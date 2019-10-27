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أخبار العالم

قسد تنسحب من حدود تركيا.. واشتباكات بين الجيش السوري والقوات التركية

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 04:37 م
صدى البلد
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حسام رضوان
ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، أن قوات سوريا الديمقراطية "قسد" التي يقودها الأكراد بدأت في الانسحاب من الشريط الحدودي بين سوريا وتركيا.

وقال الوكالة إن مجموعات قسد بدأت في الانسحاب من الشريط الحدودي على عمق 32 كم، وذلك تنفيذا لبنود سوتشي.

وأضافت أن قوات الجيش السوري سيطرت على قرى، أم حرملة وباب الخير وأم عشبة والأسدية، وريف رأس العين الجنوبي الشرقي، مشيرة إلى أن وحدات من الجيش السوري اشتبكت مع القوات التركية بريف رأس العين.

وأوضحت الوكالة إلى أن مذكرة التفاهم التي وقعتها تركيا وروسيا في سوتشي تنص على الحفاظ على الوضع الراهن في المنطقة بين تل أبيض ورأس العين بشمال سوريا بعمق 32 كم ودخول الشرطة العسكرية الروسية وقوات حرس الحدود السورية إلى المناطق المتاخمة لها، بالإضافة إلى تسيير دوريات روسية – تركية مشتركة.
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