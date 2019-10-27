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توك شو

طبيب: الخلايا التي تفقد من القلب لا تعوض .. فيديو

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 06:15 م
أعراض الذبحة الصدرية
أعراض الذبحة الصدرية
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قسم التوك شو
قال الدكتور محمد خالد الفقي، مدرس أمراض القلب في كلية الطب جامعة الإسكندرية، إن الذبحة الصدرية هي العرض الذي يعبر به الجسم عن تصلب الشرايين التاجية.

وأشار الدكتور محمد خالد الفقي، أن المريض يمر بعدة مراحل وهي الشعور بالالام وثقل في منطقة الصدر مع المجهود الزائد، و يزداد ويتطور حتى أثناء الراحة، ويصحب هذه الآلام عرق شديد والشعور بدوار خفيف أو الرغبة في الغثيان والقيء، وأحيانا يشعر بآلام في الكتف وتنميل في الأطراف.

وتابع الدكتور محمد خالد الفقي، أن معظم آلام القلب تحدث في منتصف الصدر وتتشابه احيانا مع مشاكل الجهاز الهضمي، مضيفًا أن أي شخص يشعر بالالام في الصدر لمدة أكثر من ثلث ساعة، يجب ان يتوجه الى المستشفى للتشخيص لأن هناك ثقافة للمصريين في التكاسل عن الذهاب للاستشارة الطبية.

وأوضح الدكتور محمد خالد الفقي، أن هناك علاقة متداخلة بين الأزمة القلبية والذبحة الصدرية، وان الازمة القلبية هي قلة الدم الواصل لعضلة القلب لدرجة تدمير احدى خلايا وعضلات القلب، لأن الجزء الذي يفقد في القلب من الصعب اعادة تكوينه.
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