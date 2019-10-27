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رياضة

لاعبو أسوان يعودون للتدريب بعد الراحة السلبية

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 04:56 م
فريق اسوان
فريق اسوان
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رباب الهوارى
يستأنف الفريق الأول بنادي أسوان ، تدريباته اليوم على ملعبه عقب الراحة السلبية التى حصل عليها اللاعبين بعد لقاء إنبي والذي انتهي بفوز أسوان ضمن خامس جولات الدورى الممتاز لموسم 2019/2020.

وصرح مصطفي أمين، المشرف علي الفريق لـ "صدى البلد " بأن فريق الكرة الأول بنادى أسوان سوف يستأنف تدريباته مساء اليوم "الأحد" على ملعب النادي بأطلس تحت قيادة كابتن مجدى عبد العاطى المدير الفنى للفريق بعد الفوز الأسبوع الماضي على إنبى بهدف عبد الرحمن جبنة والذي رفع رصيد أسوان إلى 4 نقاط .

من جانب آخر أكد المدير الفني لأسوان أن "فترة توقف الدوري ستكون مفيدة لنا لتصحيح الأخطاء وتعزيز الإيجابيات قبل استئناف المسابقة بمواجهة طلائع الجيش بعد تأجيل مباراتنا ضد بيراميدز لارتباطه بمباراة في الكونفدرالية".
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