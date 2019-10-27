سيول ضعيفة تصل لمشارف مدينة العريش

وصلت مياه السيول لمشارف مدينة العريش بالقرب من مطار العريش الجوي ، وهي السيول القادمة وادي الأزارق بالأراضي المحتلة علي الحدود الدولية لمصر من جهة الشرق.



قال أبناء مدينة العريش إن كمية المياه ضعيفة وحركة جريانها بطيئة نسبيا ، مؤكدين أن سبب تأخير وصول السيل منذ ١٥ ساعة الماضية ، هو شرب التربة للمياه حيث لم تصلها مياه الأمطار علي مدار عام كامل منذ موسم الشتاء الماضي.



وقد تعرضت عدة مناطق في سيناء الي هطول امطار خفيفة مرة أخرى بعد استقرار حالة الجو وسطوع الشمس طوال ساعات النهار.



وواصلت أجهزة المحافظة شمال سيناء ،رفع حالة الطوارئ بين مختلف الجهات المعنية، بناء علي توجيهات المحافظ اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة بعد تأكد وصول مياه السيول من وادي الأزارق علي مشارف العاصمة العريش.



ونجح مجلس مدينة الحسنة بوسط سيناء ، في إصلاح بعض الطرق التي تعرضت لأضرار بسبب السيول التي قطعتها فجر اليوم الاحد خاصة طريق وادي العمر / البرث جنوب رفح، وقد عادت حركة السير علي الطريق بشكل طبيعي.