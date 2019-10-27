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فن

صناع نجمة الصبح فى افتتاح أيام قرطاج السينمائية

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 05:14 م
صدى البلد
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محمد نبيل
حضر أبطال فيلم نجمة الصبح، عرضه الأول بالعالم العربي، في افتتاح الدورة الـ 30 من أيام قرطاج السينمائية وينافس في المسابقة الرسمية للأفلام الروائية الطويلة.

حضر العرض النجوم محمد الأحمد، حسين عباس، والتوأم سارة وناديا صدقي، بجانب المخرج جود سعيد.

ويدور الفيلم حول ‎خلدون وعارف أخوان فرقتهما الحرب، ومن يملك الحقيقة؟ كلاهما في قلبه رأيه ويتحاربان، وبينهما نسمة ونجمة بينهما حلم لا وصول له، ويُلقى الفيلم الضوء عن الفقد وقسوته وألم الانتظار، ويستعرض قصص أولئك الفقراء الذين يعبّدون بأحزانهم لمعة الأمل في شمس الغد.. ‎حبّ وموت أيهما سيغلب كي تستقيم الحياة؟!.

الفيلم من بطولة النجوم محمد الأحمد، حسين عباس، لجين اسماعيل، نسرين فندي، سارة صدقي وناديا صدقي، سيناريو جود سعيد وسماح القتال، إنتاج المؤسسة العربية للسينما، ومن إخراج جود سعيد.
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