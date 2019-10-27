بإطلالة أنيقة.. ديانا كرزون تلفت الأنظار على إنستجرام .. شاهد

حرصت الفنانة ديانا كرزون على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصورة جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.



لفتت ديانا الأنظار بإطلالتها الجذابة والأنيقة، حيث ارتدت سترة جينز، واعتمدت على تسريحة شعر مميزة مع مكياج متناسق مع ألوان إطلالتها.



وعلقت قائلة "من يعتاد على تحمل همومه لوحده يصعب عليه أن يشارك تلك الهموم مع شخص آخر ويفضل كتمانها عن الجميع وعادة لا يشاركها إلا مع شخص وصل إلى مرحلة كبيرة في قلبه".



وكرمت إدارة تلفزيون الكويت ديانا كرزون بدرع خاص باسم برنامج ليالي الكويت ، نظير مشاركتها في برنامج ليالي الكويت والذي يبث على التلفزيون الكويتي .



