Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بإطلالة أنيقة.. ديانا كرزون تلفت الأنظار على إنستجرام .. شاهد

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 04:58 م
ديانا كرزون
ديانا كرزون
Advertisements
محمد بدران
حرصت الفنانة ديانا كرزون على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصورة جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

لفتت ديانا الأنظار بإطلالتها الجذابة والأنيقة، حيث ارتدت سترة جينز، واعتمدت على تسريحة شعر مميزة مع مكياج متناسق مع ألوان إطلالتها.

وعلقت قائلة "من يعتاد على تحمل همومه لوحده يصعب عليه أن يشارك تلك الهموم مع شخص آخر ويفضل كتمانها عن الجميع وعادة لا يشاركها إلا مع شخص وصل إلى مرحلة كبيرة في قلبه".

وكرمت إدارة تلفزيون الكويت ديانا كرزون بدرع خاص باسم برنامج ليالي الكويت ، نظير مشاركتها في برنامج ليالي الكويت والذي يبث على التلفزيون الكويتي .

بإطلالة أنيقة.. ديانا كرزون تلفت الأنظار على إنستجرام .. شاهد
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بـ فستان مكشوف ومجوهرات فخمة .. رانيا منصور تستعرض أناقتها فى جلسة تصوير جديدة

بإطلالة جذابة وملفتة.. زوجة تامر حسني تخطف الأنظار.. صور

مجوهرات فخمة وفستان روز راقى. . نوال الزغبى تخطف الأنظار بإطلالة ارستقراطية ..صور

مجوهرات فخمة.. بوسي شلبي تخطف الأنظار فى ثالث أيام مهرجان الجونة.. صور

بفستان أسود لامع .. ديانا كرزون بإطلالة أنيقة فى أحدث جلسة تصوير

ورديات ديانا كرزون في ليلة طربية على التليفزيون الكويتي

ترشيحاتنا

بعد منشور البحث عن العمل.. نشوى مصطفى لـ صدى البلد: نجم كبير قالى ميصحش.. بعض النجمات يخجلن من الاعتراف بعدم عرض أدوار عليهن.. ولن أجسد أدوارا كنت أوافق عليها من 20 سنة

ستار أمني.. كواليس من محاكمة محمد راجح في قضية ضحية الشهامة

شاهد.. لحظة وصول محمد راجح إلى المحكمة لحضور ثاني جلسات محاكمته بقتل البنا

ريال مدريد يفاوض كريستيانو رونالدو للعودة

رفض تسليم نفسه.. وزير الدفاع الأمريكي يكشف تفاصيل مثيرة عن اللحظات الأخيرة في حياة البغدادي

ساديو ماني للتلفزيون النرويجي: محظوظ باللعب مع محمد صلاح.. وفيرمينو شخص خجول

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مين أحلى؟ .. أمهات النجوم يتألقن بفساتين أنيقة.. أبرزهن هنا الزاهد وملك قورة

مفاجأة.. ميتسوبيشي تودع الشارك وتطرح جراند لانسر 2020 بشكلها الجديد.. شاهد

الكيلو بـ 65 جنيها.. سيارات تجوب محلة منوف لبيع اللحوم بأسعار مخفضة