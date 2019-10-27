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فن

أحمد حسن فكرى يقود حفل الشرنوبي وكارمن وفايا يونان بالأوبرا

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 06:55 م
محمد الشرنوبى
محمد الشرنوبى
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شيرى نبيل
يقود المايسترو أحمد حسن فكرى أوركسترا حفل المطرب الشاب محمد الشرنوبى و المطربة كارمن سليمان والمطربة السورية فايا يونان بمهرجان الموسيقى العربية بدورته ال 28 يوما 11 نوفمبر بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية .

ويغنى شرنوبى بالحفل صبح الصباح حته من الخيال عادى وبرحتك النفسيه وتغنى كارمن بالحفل حضن دافى سطور حكايتى لما تشوفك عينى ربنا يخليك لقلبي وغيرهم من الأغانى تحت قياده أوركسترا المايسترو أحمد حسن فكرى.
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