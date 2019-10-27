نقدم لكم طريقة عمل طاجن لسان عصفور بالعدس بخطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سى بى سى سفرة.



مقادير طاجن لسان عصفور بالعدس

عدس أسمر مسلوق

لحمة مفرومة

لسان عصفور

ملح فلفل

كمون

عصير طماطم

ثوم مفروم

بصل مفروم

شطة

خل

زيت



طريقة عمل طاجن لسان عصفور بالعدس

* نحمص لسان العصفور مع الزيت حتى يصبح ذهبي اللون

* يشوح البصل والثوم والكمون والملح والفلفل والشطة في الزيت ثم تضاف اللحمة المفرومة وتقلب جيدا

* يضاف الخل وعصير الطماطم ويقلبان جيدا

* يضاف العدس على الصوص ويترك حتى يغلي

* في طاجن ساخن توضع طبقة من لسان العصفور ثم تضاف إليه طبقة العدس باللحمة المفرومة

* يزين بالفلفل الألوان ويدخل الفرن قليلا ويقدم ساخنا